工行携金融科技为进博会注入智慧动力

人民网北京11月6日电 中国工商银行自首届进博会以来，致力于为进博会提供全方位金融服务，持续提升服务广度和深度。今年9月5日，工商银行与中国国际进口博览局签署合作框架协议，成为中国国际进口博览会“境外招商合作伙伴”。工商银行将延续服务首届进博会的精神风貌和专业水平，借助广泛的全球布局、雄厚的客户基础和丰富的产品体系，以更广泛全球参与度，更智慧的金融产品、更高的服务标准，在招商招展、虹桥国际经贸论坛、配套活动、金融服务等各方面提供全面服务，为进博会参会客商架起互联互通的桥梁。
工商银行依托领先的金融科技力量，将在展会期间举办金融科技论坛，展示工行在人工智能、生物识别、区块链、大数据服务云、物联网等企业级金融科技平台的新成果，发布科技金融+贸易金融的集成化创新产品。同时，高科技企业和“一带一路”金融机构一道，围绕新时代科技重塑金融生态新趋势，构建开放的“智慧银行生态体系”等话题进行研讨，以金融科技赋能进博金融服务，为进博会服务配套注入智慧动力。
更多的金融科技元素也将融入到工商银行的金融服务中。增加远程见证开户、贸易付汇“一键即达”、网络融资等全新配套产品，形成跟随跨境客户的全球化、全能化服务链。依托国内同业中率先推出的全球一体化IT系统——FOVA，构建全球首个24小时不间断的人民币清算网络，为客户提供跨业务、跨时区、跨币种、全渠道及境内外一体化的便捷服务。以电子化平台助力进博会商品成交，通过工行网上银行、手机银行以及“融e联、融e行、融e购”三融平台，全面支持网上交易和跨境电商交易。创新“单一窗口”业务服务进博会小微客户，携“单一窗口”跨境汇款业务先发优势，针对小微客户创新推出“跨境贷”系列线上化融资产品，为小微进出口企业提供纯信用、全线上、便捷化的融资服务。
进博会期间，工商银行还将发布自主研发的“智慧贸金平台”，这是新一代信息技术在贸易金融领域的创新成果应用，进一步升级打造了工商银行贸易金融服务品牌。目前，平台已有“中欧e单通”、“中非e链通”、“跨境e贸通”、“国际e航通”四大主打产品。其中，“中欧e单通”是区块链、API等创新技术与国际物流规则紧密结合，搭建政府、银行、企业三方合作平台；“中非e链通”是工商银行自主研发、联合南非标准银行集团共同打造、基于区块链技术的首个中非间数字化贸易金融服务平台；“跨境e贸通”是与新加坡网络贸易平台合作的线上贸易金融项目；“国际e航通”以便捷化的国际航运跨境支付服务，助力上海自贸区临港新片区建设。
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