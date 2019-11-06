人民网>>财经

如新李潮东：看好中国发展机遇 坚定扎根中国市场

2019年11月06日15:47  来源：人民网
 

人民网上海11月6日电 (张桂贵)11月5日至10日，第二届中国国际进口博览会在上海举行。如新大中华高级副总裁、中国国际商务副会长李潮东在做客人民网访谈间时表示，进博会外商云集的火爆场面，让世界更好的看清楚了中国全面开放的政策和决心不会变，中国吸引外商来华经商投资的决心不会变。

作为一家外国在华的投资企业管理人员，李潮东深切感受到：中国政府一如既往地、持续不断地为改善和优化营商环境做着努力。他认为，进博会的意义超出了普通博览会的范畴，彰显了中国政府继续扩大对外开放、推进全球一体化和区域经济合作的决心。可以看出，中国欢迎全球的投资者、经营者到中国发展，共享发展机遇。

李潮东还说：“第二届进博会已经彰显并发挥了对全球经济的促进作用，各国政府与企业积极踊跃参加的火爆场面，就已经说明了进博会的巨大成功。”

在谈及未来中国经济的发展和机遇时，李潮东分析认为，当前，世界经济相对疲弱，欧盟前三季度的经济增长率只有1.4%，美国复合增长率只有2.4%，而中国在前三季度的复合增长率是6.2%。“中国在相对困难、复杂的国际形势下能保持这样的增长率，意味着中国政府对外开放、对内改革的政策得到了很好的贯彻、落实和推动。”他说。

(责编：栗翘楚、付长超)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved