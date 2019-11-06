如新李潮东：看好中国发展机遇 坚定扎根中国市场

人民网上海11月6日电 (张桂贵)11月5日至10日，第二届中国国际进口博览会在上海举行。如新大中华高级副总裁、中国国际商务副会长李潮东在做客人民网访谈间时表示，进博会外商云集的火爆场面，让世界更好的看清楚了中国全面开放的政策和决心不会变，中国吸引外商来华经商投资的决心不会变。
作为一家外国在华的投资企业管理人员，李潮东深切感受到：中国政府一如既往地、持续不断地为改善和优化营商环境做着努力。他认为，进博会的意义超出了普通博览会的范畴，彰显了中国政府继续扩大对外开放、推进全球一体化和区域经济合作的决心。可以看出，中国欢迎全球的投资者、经营者到中国发展，共享发展机遇。
李潮东还说：“第二届进博会已经彰显并发挥了对全球经济的促进作用，各国政府与企业积极踊跃参加的火爆场面，就已经说明了进博会的巨大成功。”
在谈及未来中国经济的发展和机遇时，李潮东分析认为，当前，世界经济相对疲弱，欧盟前三季度的经济增长率只有1.4%，美国复合增长率只有2.4%，而中国在前三季度的复合增长率是6.2%。“中国在相对困难、复杂的国际形势下能保持这样的增长率，意味着中国政府对外开放、对内改革的政策得到了很好的贯彻、落实和推动。”他说。
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