争做中部地区崛起的“战略引擎”（声音）

马国强

凡是在创新驱动发展方面，起步早、力度大的区域，受经济下行压力和外界复杂经济形势影响就小；反之，受影响就较大

今年5月21日，习近平总书记在推动中部地区崛起工作座谈会上作了重要讲话，并就做好中部地区崛起工作提出了8点意见。

发展势头能不能持续下去，能不能在先进技术、重点领域、关键环节有更大突破，能不能在高质量发展和加快新旧动能转换的道路上越走越好？做好时代答卷，武汉将加快建设新一线城市、“现代化、国际化、生态化”大武汉和国家中心城市，努力在中部地区崛起中发挥“战略引擎”作用。实现这一目标的关键，就是依托自主创新提升核心竞争力。

在全球新一轮科技和产业革命大背景下，国家大力实施创新驱动发展战略，武汉科教人才资源丰富、产业体系完备，推进科技创新，实现新旧动能转换大有可为。近年来，我们加快改革创新，强化制度集成，全面深化改革取得明显成效：国家中心城市、国家创新型城市试点、全面创新改革试验等重大国家战略深入推进，存储器、商业航天、网络安全人才与创新、新能源与智能网联汽车四大国家新基地和大健康产业基地超前布局，源头创新能力显著增强，科技成果转化、“三办”改革等一系列改革经验在全国复制推广。

今年以来武汉的发展表明：凡是在创新驱动发展方面，起步早、力度大的区域，受经济下行压力和外界复杂经济形势影响就小；反之，受影响就较大。我们将全力推进全域自主创新落实落地，实施“高新技术企业数量倍增计划”，超常规集聚发展新型研发机构、企业研发中心、孵化器、加速器等，支持在汉高校院所“双一流”建设，积极筹建国家实验室，争创综合性国家科学中心和综合性国家产业创新中心，真正使创新成为第一动力。

东湖高新区作为第二家国家自主创新示范区，将以获批建设国家自主创新示范区10周年为契机，谋划推进新一轮综合改革措施和创新发展，争创国家新一代人工智能等更多创新发展试验区，努力打造具有全球影响力的创新创业中心。武汉开发区、临空港开发区将加快构建创新发展体制机制，集聚创新要素资源，补齐创新短板，营造产业创新生态，实现创新发展转型，形成新的引擎、新的动能。中心城区和新城区将拿出最好的土地空间资源，开放更多城市应用场景，推进政产学研用深度融合，支撑创新驱动发展。各相关部门也将陆续研究出台新型产业用地、空间、人才、金融、创业服务等相关政策，推动“创谷”、环大学创新经济带、科创园区等提质拓面发展，完善产业创新体系。

我们有信心、有潜力、有能力抢抓机遇、乘势而上，在一些重点领域和关键环节改革创新取得新突破，为中部地区崛起贡献武汉力量。

——湖北省委副书记、武汉市委书记马国强近日在武汉市委十三届八次全体（扩大）会议上说

（本报记者 贺广华 田豆豆整理）

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 09 版）

(责编：罗知之、杨曦)