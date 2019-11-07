人民网>>财经

争做中部地区崛起的“战略引擎”（声音）

2019年11月07日09:01  来源：人民网－人民日报
 

马国强

凡是在创新驱动发展方面，起步早、力度大的区域，受经济下行压力和外界复杂经济形势影响就小；反之，受影响就较大

今年5月21日，习近平总书记在推动中部地区崛起工作座谈会上作了重要讲话，并就做好中部地区崛起工作提出了8点意见。

发展势头能不能持续下去，能不能在先进技术、重点领域、关键环节有更大突破，能不能在高质量发展和加快新旧动能转换的道路上越走越好？做好时代答卷，武汉将加快建设新一线城市、“现代化、国际化、生态化”大武汉和国家中心城市，努力在中部地区崛起中发挥“战略引擎”作用。实现这一目标的关键，就是依托自主创新提升核心竞争力。

在全球新一轮科技和产业革命大背景下，国家大力实施创新驱动发展战略，武汉科教人才资源丰富、产业体系完备，推进科技创新，实现新旧动能转换大有可为。近年来，我们加快改革创新，强化制度集成，全面深化改革取得明显成效：国家中心城市、国家创新型城市试点、全面创新改革试验等重大国家战略深入推进，存储器、商业航天、网络安全人才与创新、新能源与智能网联汽车四大国家新基地和大健康产业基地超前布局，源头创新能力显著增强，科技成果转化、“三办”改革等一系列改革经验在全国复制推广。

今年以来武汉的发展表明：凡是在创新驱动发展方面，起步早、力度大的区域，受经济下行压力和外界复杂经济形势影响就小；反之，受影响就较大。我们将全力推进全域自主创新落实落地，实施“高新技术企业数量倍增计划”，超常规集聚发展新型研发机构、企业研发中心、孵化器、加速器等，支持在汉高校院所“双一流”建设，积极筹建国家实验室，争创综合性国家科学中心和综合性国家产业创新中心，真正使创新成为第一动力。

东湖高新区作为第二家国家自主创新示范区，将以获批建设国家自主创新示范区10周年为契机，谋划推进新一轮综合改革措施和创新发展，争创国家新一代人工智能等更多创新发展试验区，努力打造具有全球影响力的创新创业中心。武汉开发区、临空港开发区将加快构建创新发展体制机制，集聚创新要素资源，补齐创新短板，营造产业创新生态，实现创新发展转型，形成新的引擎、新的动能。中心城区和新城区将拿出最好的土地空间资源，开放更多城市应用场景，推进政产学研用深度融合，支撑创新驱动发展。各相关部门也将陆续研究出台新型产业用地、空间、人才、金融、创业服务等相关政策，推动“创谷”、环大学创新经济带、科创园区等提质拓面发展，完善产业创新体系。

我们有信心、有潜力、有能力抢抓机遇、乘势而上，在一些重点领域和关键环节改革创新取得新突破，为中部地区崛起贡献武汉力量。

——湖北省委副书记、武汉市委书记马国强近日在武汉市委十三届八次全体（扩大）会议上说

（本报记者 贺广华 田豆豆整理） 

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 09 版）

(责编：罗知之、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved