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治理升级护航夜间经济（一线视角）

王云娜

2019年11月07日09:01  来源：人民网－人民日报
 

当夜晚降临、华灯初上，观夜景、看演出、品美食、享购物成为许多人的选择。随着“夜生活”的兴盛，夜间消费快速增长，夜间经济日渐繁荣，成为一个不容忽视的经济现象和创业“风口”。

消费者的新选择，商家眼中的新商机，对城市治理者而言，都意味着要进一步完善政务服务、创新社会治理。从全国看，不少地方开始出台政策措施，打造夜间消费集聚区，提高夜间经济的活跃度。记者调查发现，助力夜间经济“加速跑”，必须升级城市治理，打造优良的夜间消费“软环境”。

湖南长沙天心区聚集了长沙60%的历史文化景点，拥有长沙最繁华的商业街区，是游客热衷的“网红打卡地”。如何为夜间经济保驾护航，天心区下了一番功夫：在人流量最集中的地方设立夜间经济服务中心，开通公共服务热线，将便民利民服务前移至消费一线。服务中心由区领导牵头，整合城管、市场监管、应急管理、公安和街道等职能部门力量，努力扮演“夜间管家”角色。这样一个有温度、有力度的举措，有效保障了“不夜天心”的活跃有序。

夜间经济并不等同于传统夜市，而是一种消费经济的转型升级、城市生活的美好体现。如何进一步激活夜间经济潜能、满足市民对夜间消费的升级需求？这就需要立足超前思维，提前预见谋划，升级社会治理方式和手段，在完善政务服务上久久为功，让夜间经济发展的基础更牢、动力更足、成效更佳。

比如，加强治安防范，营造安全的夜间消费环境。长沙市公安局天心公安分局专门制定了“服务夜间经济十二条”，加大全区夜间巡逻力度，提升夜间见警率、织密防控网络。夜间经济密集区往往是人口密集区，不能掉以轻心，必须完善夜间经济治安、消防安全和食品安全等配套管理措施，严格监督检查、排除隐患。

又如，细化便民服务，创造方便的夜间消费环境。便民利民不是一句空口号，而是着眼市民、游客可能遇到的具体困难，做好贴心服务，增强他们的获得感。比方说，提供医疗、公共雨伞、公共卫生间等信息咨询服务；协调出租车企业和网约车平台，加强重点区域的夜间车辆调配，保障出行方便；在不妨碍公共安全的前提下，在夜间经济消费区域周边适当增加临时停车点，引导夜间车辆有序停放。夜间消费中餐饮占比很大，夜间污水、垃圾的处理也需要提速发力。

打造温暖的夜间消费环境，需要进一步优化营商环境。夜间经济离不开一个个鲜活具体的经营主体。优化营商环境，为经营主体“掌灯引路”，有助于丰富夜间消费业态。要努力降低准入门槛，简化审批程序，及时解决商家遇到的困难和瓶颈。同时，城市不妨以企业、商会、协会、社会组织为基础，引导夜间经济行业自律发展，杜绝坑蒙拐骗，确保诚信经营。

城市让生活更美好，高效的城市治理让城市更美丽。下好城市服务保障夜间经济的“绣花”功夫，助力夜间生活成为美好生活的重要组成，一定能不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（作者为本报湖南分社记者）  

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 09 版）

(责编：罗知之、杨曦)
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