原标题：上海发布外资服务平台精准引资（进博会看点）

本报上海11月6日电 （记者巨云鹏）6日下午，由上海市人民政府主办的“拥抱进博·共享未来——2019上海城市推介大会”在上海国际会议中心举行。参展国经贸代表团、在沪央企和市属国有企业、民营企业等近千人与会，其中第二届进博会参展商、跨国公司及境外投资促进机构代表近600人。

推介大会专题介绍了浦东新区、上海自贸试验区临港新片区、张江国家自主创新示范区和虹桥商务区等重点区域，集中展示了上海的城市功能和营商环境。

作为贯彻落实外商投资法、建立健全外资服务体系的重要举措，大会现场启动了“上海外商投资促进服务平台”，发布了导引促进投资的上海产业地图。据介绍，平台将引入政企沟通圆桌会议机制、重点企业联络人机制，实现全流程服务，并与“一网通办”“上海市产业地图”等平台进行链接，实现互通互联、信息共享。

此外，大会上以“1+16”形式制作的《外商投资政策概览》，汇编了上海市及16个区的外商投资促进政策，对上海目前现有的外商投资政策进行梳理，从开放准入、投资促进、贸易自由、运营支持、投资保护、科技创新、人才支持等方面进行整理归纳，受到了与会投资者的欢迎。

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 10 版）

(责编：罗知之、杨曦)