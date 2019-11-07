原标题：产业升级催生新职业（一线探民生·就业新亮点③）

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新产业催生新职业。今年上半年，国家相关部门公布了人工智能工程技术人员、电子竞技员等新职业信息。各地也在因地制宜地进行新职业培育。比如在广东，产业机构调整和信息化广泛应用，激发了新的用人需求。

业内人士认为，从国家层面界定新职业，不仅使企业招聘更有针对性，也有利于改善培养模式。广东正在就新职业分类制定发展规划，建立人才培养和就业新机制。

今年上半年，国家相关部门公布了13个新职业信息，人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员、数字化管理师、电子竞技运营师、电子竞技员、物联网安装调试员等一批新职业位列其中。这些新职业与新产业相伴相生，共同拓展新空间，激发新活力，带来了新的就业观念和新的职业要求。

新职业带来新观念

“直到今天我才明白，我们的职业是‘数字化管理师’，而以前人们只是笼统地称我们为‘IT男’。”坐车网总经理张宇康说。不久前他们完成了广东自贸区横琴片区跨境班车数字化管理系统的开发，依托微信公众号，在横琴自贸区工作，在澳门居住的人员就可便捷地通过手机预约班车、设置上下车停靠点、便捷通关。

广东省人社厅相关工作人员介绍说，本次公布的这13项新职业，是产业结构升级催生的高端专业技术类新职业，信息化广泛应用衍生的新职业，还有因科技提升引发的传统职业变迁。而对于张宇康的坐车网来说，他需要“数字化管理师”在自己的交通管理平台上进行最优化最有效率的数字化架构、运营流程维护、工作流程协同等。在当前激烈的市场竞争中，原本做幕后数字化支持的他们，已经被推到了市场竞争的最前沿。

电子竞技是另一个催生新职业的领域。广州于前段时间正式颁布《广州市促进电竞产业发展三年行动方案（2019—2021年）》。当部分人对电竞的概念还停留在电子游戏、“不务正业”时，以动漫游戏为特征的电竞业，在广东已经发展成近2000亿元产值的庞大产业，并创造了上百万就业机会。

新职业带来了新观念。虎牙直播负责人曾达道出了关键：“拥有年轻人的市场拥有未来。”腾讯电竞副总经理云洁介绍，电竞是当下年轻人最喜爱的体育赛事之一，2018年腾讯电竞用户规模达到3.2亿，电竞赛事观看量破353亿。网易游戏运营总经理陈斌则表示，过去500天，网易进行了600场、8000小时的赛事制作及直播。业内人士表示，海量的游戏模式让人更富有创造性，游戏化方式在前沿科技领域正在产生许多积极的意义。

广东省人社厅相关负责人表示，电子竞技员和电子竞技运营师不只是从事不同类型电子竞技项目比赛、陪练、体验活动的从业人员，也不仅仅是从事电竞产业组织活动及内容运营的人员，他们更是电竞爱好者的挚友和导师，将电竞产业对孩子们的负面影响降到最低，将其带来的创造性与开拓性最大化。

新岗位呼唤新标准

广州地铁21号线，天河智慧城站。

现场正在紧张施工，该站开通后将是一座人脸识别无感支付车站。新技术成功启用后，乘客运转效率将大幅提高，地铁站排队扫码、打卡进站的拥挤将大为缓解。佳都新太科技有限公司人工智能工程师秦伟深度参与了此项工程。

总部位于广州市番禺区的佳都新太科技是一家专业人工智能技术与产品提供商。近年来，依托区内人工智能企业和大学城各高校，番禺渐渐显露出人工智能产业聚集地的特征：世界首个人工智能主题公园、科大讯飞人工智能产业园、智能网联新能源汽车产业园等人工智能关键项目纷纷落户于此。以番禺小谷围岛上的广州大学城为核心，聚集了中山大学、华南理工大学等12所高校，国家超级计算广州中心及一大批国家级重点实验室。“天河二号”超级计算机在云计算、大数据处理、人工智能等产业聚集与发展中发挥重要作用。对于番禺而言，人工智能激发了新活力。

借助人工智能技术，位于大学城的探迹科技专门为企业寻找目标客户，需要明确技术人员的职业标准。“过去我们对招聘技术人员标准比较模糊，数学专业、计算机专业、物理专业，只要懂得基本的IT知识都要，进企业之后再培养，有时就显得不那么有针对性。”探迹科技联合创始人黄俊强表示，新出台的新职业“人工智能工程技术人员”界定了职业定义和工作任务，提供了新的标准，企业在就业市场的招聘就更有针对性，便于双向选择。

“新职业信息对人工智能工程技术人员进行了职业描述，更有利于相关院校和教育机构建立对人工智能人才的培养体系。”秦伟说，过去高校对人工智能人才的培养，是在传授数学专业和计算机专业基本课程后，增加一些前沿技术介绍。这其中的精髓教授讲不来，课本上也学不来，不少技术人员都是自学成才。秦伟表示，新职业的界定将会改善现有培养模式、培养体系。

新工作需要新服务

“新职业信息的发布有利于形成积极导向，为人力资源市场及其服务的改进完善、人才培养及劳动者就业等提供了有益引导。”广东省人社厅相关负责人表示，结合粤港澳大湾区的建设，广东省正在就13个新职业分类制定发展规划，建立人才培养和就业新机制，以新职业推动新产业、新业态的发展，带动经济社会高质量发展。目前，部分新职业已经借助行业协会及社会力量开始了培养和培训。

“一些新职业，看起来是高大上，但普通的技能人才也能胜任。”广东省物联网协会副会长陈玉琪说，比如说物联网领域，停车场“无卡无人值守”方案，就源于一位普通技工的日常观察和积累，是他将日常工作中的数据与物联网技术结合，大幅提高了停车场的效率。

目前物联网产业与5G、人工智能、云计算等领域深度结合，呈现爆发式增长。广东作为我国物联网产业的聚集区，正在全面推进物联网集成创新和产业化，物联网在生产和商贸领域的应用，打造世界级智慧城市群，预计到2020年广东物联网产业规模达到7400亿元。

“目前，广东物联网产业就业人员超过200万人，绝大部分为高等院校培养的大学生，主要集中在通信、物流、交通运输企业和大型工业企业从事与物联网系统相关的应用设计、网络集成、运行及管理工作；也有在电力、建筑、现代农业等行业从事物联网系统研究、开发、应用和维护等相关工作。”陈玉琪表示，对于物联网产业人才培养和就业结构，广东省物联网协会更看重高技能人才的培训和培养。协会每年都为物联网企业一线工程技术人员和安装调试员提供数千个培训机会。

“新职业确定了新岗位，相应的职称评定、技能鉴定办法应该同步推进。”陈玉琪说，在新职业、新岗位上得到职业认可，这是对高技能人才的激励，对增加高技能人才数量、助力国家高质量发展，也会起到积极作用。

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 11 版）

(责编：罗知之、杨曦)