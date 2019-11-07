人民网>>财经

无人机驾驶员、网店美工设计……

找工作，多了新选择（链接）

本报记者  李心萍

2019年11月07日09:01  来源：人民网－人民日报
 

近年来，随着经济社会发展、科技进步和产业结构调整，我国新产业新业态新模式不断涌现。互联网、人工智能、物联网、大数据、云计算等新兴技术得到广泛运用，在加快传统制造业、传统服务业数字化升级改造的同时，还为新兴职业的涌现提供了客观基础。

自4月份人社部等多部委发布13个新职业以来，新职业蓬勃发展。全国数字化管理师从业人员从70万人上升至超过100万人，无人机驾驶员、物联网安装调试员等新职业从业大军也稳步扩大。

“新职业的涌现反映出近年来我国经济生活的活力和创造力，新产业、新业态、新模式不断迸发新动能。同时，新职业发布对于提升从业者技能的专业性、拓宽职业发展前景、提升待遇、增强职业认同感都将有重要的促进作用。”国务院发展研究中心社会发展部研究室主任、研究员张冰子表示。

以生活服务业新职业为例，美团点评发布的《2019年生活服务业新职业人群报告》显示，生活服务业新职业具有四大特点：机会多、技术强、职位细、专业精。从业人员呈现出“三高”特征：高学历——近七成拥有大专及以上学历，高收入——近1/4新职业者月入过万，高要求——71%新职业者参加过职业培训。

“这些新就业形态是产业迭代升级、数字化变革升级的产物，对劳动者素质、技能的要求也往往较高。”人社部有关负责人表示，希望通过新职业的发布，促进职业教育和职业培训改革。例如推动专业设置、课程内容改革等，促进职业教育培训质量提升，实现人才培养培训与社会需求紧密衔接，提高新职业人力资源的保障能力，促进新职业健康发展。

“新职业的发展壮大，反过来可以进一步吸纳就业，缓解就业总量压力，从而形成良性循环。”该负责人说。

中国劳动学会副会长苏海南则表示，提高新职业领域的就业质量还能促进相关产业蓬勃发展，从而催生更多的新职业，为国家可持续发展带来诸多收益。例如，在国家职业大典之外，生活服务业不仅在新兴消费需求下催生出一批“新奇特”职业，也在互联网改造下，诞生出一批传统服务业中的“数字化”新工种，如酒店收益管理师、外卖运营规划师、轰趴馆店长、网店美工设计等等。

“未来，我们还将加快开发就业岗位，扩大就业容量，强化职业指导和就业服务，从而促进劳动者就业创业。”人社部有关负责人说。

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 11 版）

(责编：罗知之、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved