找工作，多了新选择（链接）

近年来，随着经济社会发展、科技进步和产业结构调整，我国新产业新业态新模式不断涌现。互联网、人工智能、物联网、大数据、云计算等新兴技术得到广泛运用，在加快传统制造业、传统服务业数字化升级改造的同时，还为新兴职业的涌现提供了客观基础。

自4月份人社部等多部委发布13个新职业以来，新职业蓬勃发展。全国数字化管理师从业人员从70万人上升至超过100万人，无人机驾驶员、物联网安装调试员等新职业从业大军也稳步扩大。

“新职业的涌现反映出近年来我国经济生活的活力和创造力，新产业、新业态、新模式不断迸发新动能。同时，新职业发布对于提升从业者技能的专业性、拓宽职业发展前景、提升待遇、增强职业认同感都将有重要的促进作用。”国务院发展研究中心社会发展部研究室主任、研究员张冰子表示。

以生活服务业新职业为例，美团点评发布的《2019年生活服务业新职业人群报告》显示，生活服务业新职业具有四大特点：机会多、技术强、职位细、专业精。从业人员呈现出“三高”特征：高学历——近七成拥有大专及以上学历，高收入——近1/4新职业者月入过万，高要求——71%新职业者参加过职业培训。

“这些新就业形态是产业迭代升级、数字化变革升级的产物，对劳动者素质、技能的要求也往往较高。”人社部有关负责人表示，希望通过新职业的发布，促进职业教育和职业培训改革。例如推动专业设置、课程内容改革等，促进职业教育培训质量提升，实现人才培养培训与社会需求紧密衔接，提高新职业人力资源的保障能力，促进新职业健康发展。

“新职业的发展壮大，反过来可以进一步吸纳就业，缓解就业总量压力，从而形成良性循环。”该负责人说。

中国劳动学会副会长苏海南则表示，提高新职业领域的就业质量还能促进相关产业蓬勃发展，从而催生更多的新职业，为国家可持续发展带来诸多收益。例如，在国家职业大典之外，生活服务业不仅在新兴消费需求下催生出一批“新奇特”职业，也在互联网改造下，诞生出一批传统服务业中的“数字化”新工种，如酒店收益管理师、外卖运营规划师、轰趴馆店长、网店美工设计等等。

“未来，我们还将加快开发就业岗位，扩大就业容量，强化职业指导和就业服务，从而促进劳动者就业创业。”人社部有关负责人说。

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 11 版）

(责编：罗知之、杨曦)