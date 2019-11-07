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宁夏2012年以来减贫83.4万人

2019年11月07日09:01  来源：人民网－人民日报
 

本报银川11月6日电  （记者刘峰）记者日前从宁夏回族自治区政府召开的脱贫攻坚新闻发布会上获悉：2012年以来，宁夏全区累计减少农村贫困人口83.4万人，盐池、隆德、泾源、彭阳四县脱贫摘帽；贫困发生率由22.9%下降到3%，贫困地区农民人均可支配收入由4856元增加到9298元，年均增长11.4%。2019年宁夏目标减贫10万人。

据介绍，2019年宁夏已下达财政扶贫资金57.4亿元，统筹整合涉农资金43.8亿元，按照新增资金、项目、举措向深度贫困地区倾斜要求，向深度贫困地区安排专项扶贫资金37.3亿元，占全区的65%。新增扶贫小额信贷36.2亿元，贷款余额81.3亿元，户均贷款5万元，贷款覆盖率82.6%，实现所有符合条件的贫困户“应贷尽贷”。同时，强化精准识别推出，开展脱贫人口“回头看”，及时跟踪监测、因户施策、精准帮扶，做到退出情况实、脱贫成效稳，今年新识别贫困人口146户540人，返贫45户157人。

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 11 版）

(责编：罗知之、杨曦)
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