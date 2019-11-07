第十五届中美电影节和中美电视节开幕

本报洛杉矶11月5日电 （记者王如君）第十五届中美电影节和中美电视节5日在美国加利福尼亚州洛杉矶县贝弗利山市开幕，数百位中美影视界人士参加了在萨班剧院举行的开幕式暨“金天使奖”颁奖典礼。

本届电影节和电视节期间，组委会邀请中美主流影视公司共同举办影视高峰论坛、影视合作研讨会等活动，还将在洛杉矶、旧金山等城市举行中美影视展映活动。

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 03 版）

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