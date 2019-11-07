携新金融科技 笑迎八方宾客

11月3日，位于国家会展中心（上海）内的中国建设银行上海虹桥会展支行，成功升级为建设银行在沪首家“5G+智能银行”，携最新金融科技，笑迎八方宾客。

“更先进的技术、更丰富的产品、更精心的组织、更全面的服务”，是建设银行服务本届进博会的最新要求。“5G+智能银行”成为建设银行打造卓越客户体验的一项务实举措。

“我们将集中展现建设银行在金融创新和服务民生领域的最新成果，对标更高要求，为进博会提供更加便捷、务实的金融服务。”建设银行相关负责人表示。

科技助力

智慧金融更贴心

新型智慧柜员机，集客户业务办理、产品展示销售、体验交流互动于一体，客户在自助操作中有任何问题，有现场语音机器人提供服务，同时，远程专家随时待命，“面对面”实时帮助解决疑难。

金融太空舱，为客户提供私密、全景式财富展示、多样态智能交互……在这家刚刚升级的建行“5G+智能银行”，现场工作人员介绍：“通过发挥5G低时延特性，打破了时空的界限与虚实的隔膜，未来还会有更多以5G运用为基础的金融便捷服务功能问世。”

“5G+智能银行”是建设银行运用5G、物联网、生物识别、人工智能等新技术打造的智能化新概念银行网点，通过将金融服务与社交、生活相连接，满足客户的“全旅程服务”。

更多高科技元素被引入进博会现场服务，建行还投放了一系列智能共享设施，如：建行大学、智能港湾、汽车驾驶等，展现金融前沿技术，打造尖端、智慧的场景应用。

与此同时，建设银行有超过50名具备各种技能的专业人员组成金融服务团队，会同近百人的青年志愿者队伍，共同投入到进博会现场，除了专业金融服务，还有多语种及手语翻译等特色服务，带来更全面、更贴心的服务体验。

专属对接

跨境贸易更高效

“建行的贸易融资服务效率越来越高了，直接在‘单一窗口’平台便能完成一系列操作。放款付款一体化速度很快，真是支付便利化的新体验。”上海剑桥科技股份有限公司资金部负责人马俊杰说。

就在进博会开幕的前几天，建设银行上海市分行宣布联手中国（上海）国际贸易“单一窗口”，针对大中型进出口企业首次推出大中型企业进口支付借款业务。10月29日，剑桥科技成为该业务首家“尝鲜”的企业，仅用半小时完成各项手续，成功办理了建设银行“进博贷”融资业务，金额达3500万人民币。

进口支付借款业务只是建设银行“进博贷”系列专属产品其中的一项。今年，建行重磅推出“进博贷”系列专属产品，全面升级“建遇进博融通全球”综合金融服务方案2.0版本。通过与“单一窗口”携手，双方发挥资源优势，进行深度平台对接，并运用区块链和大数据最前沿的金融科技手段，推出了能适用于各类进口场景和主体的系列产品。

据介绍，“建遇进博融通全球”专用专属产品共包括“融户”“融资”“融智”三类，覆盖进博会参展商、采购商关心的金融产品、融资解决方案以及金融咨询、顾问和管理类等问题，全方位、高品质助力跨境贸易。

全球联动

服务对接更全面

作为进博会的主要服务商，上海市贸促会与东浩兰生集团联手打造了“6+365天”一站式交易服务线上平台，为“走进来”的境外出口商提供进博会衍生服务职能。建设银行受邀成为该平台的优质金融服务商，在平台设立了业务专区，提供国际结算、贸易融资、金融市场和现金管理等一系列组合产品，从资金、技术、服务等多方面给予协助支持。

建设银行同时提出在客群对接方面提供“6+365天”全球综合金融服务，建设银行总行、境内分行、海外机构、子公司以及属地分行（上海分行）协调联动，共同为进口博览会参展商、采购商和办展商三类主要客群提供全方位、全周期、全球化金融服务，形成“5+3”全球联动体系。

据介绍，以展会现场的服务为接入点，建设银行将全程跟进参会企业采购及销售的各个环节，全流程融入企业日常运营，为其系统打造最贴心的金融服务。银行服务后续会延伸到进博会线上线下365天常态化交易中，真正实现全程对接。

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 14 版）

(责编：罗知之、杨曦)