中国银联：为展会升级支付服务

万商云集，共襄盛会。第二届进博会有155个国家和地区、26个国际组织参加，3800多家企业参加企业展。

作为综合支付服务商，中国银联以在境外57个国家和地区发行的逾1.2亿张银联卡为基础，同时提供银联手机闪付、银联二维码等受到越来越多商务人士青睐的移动支付，既为展商在境内消费提供安全、便捷、高效的支付服务，也为中国百姓消费升级提供了方便快捷的支付通道。

跨境贸易 往来自如

本届进博会，参加的国家、地区、国际组织和参展商均超首届，展区面积几度扩容，依旧展位难求，企业展和国家展面积达到36万平方米。这是中国开放活力的重要体现，但也考验着支付等基础服务能力。

进博会展馆内，主要商户均布放了POS机具受理境内外发行的银联卡，场馆内全部自助售货机也开通银联移动支付，场馆周边的餐厅、便利店，上海市内各大商圈，上海地铁、公交等均支持参展商使用各类银联支付方式。

“中国企业、中国社会对外开放都离不开跨境支付服务。”银联国际首席执行官李晓峰表示，银联已在境外45个国家和地区开通跨境汇款业务。

除服务境外来华人士，小小的银联卡也成为国人出境必备的“中国名片”。目前，银联网络已延伸至全球177个国家和地区，逾5500家商户开通支付服务，使人们在繁忙的商旅途中，不再有支付之忧。银联技术标准也在参与老挝、泰国等“一带一路”沿线国家银行卡转接网络的建设，推动中国支付产业标准“走出去”，建设互联互通的支付网络。

支付升级 消费无忧

今年国庆黄金周期间，银联网络交易总金额达到2.03万亿元，较去年同期增长28.4%，其中仅前6天消费总量即超过去年国庆7天之和，住宿、餐饮等行业消费同比增幅均在30%以上，夜间消费成为新亮点。

——支付升级，使人们“走”得更快。广州市民李翠常年往来于广深，广深城际铁路是她出行首选。“银联卡，或是手机闪付，一扫就能进站”，节省了李翠不少时间。广深城际铁路是银联深耕交通出行的一个缩影。目前，29城地铁，超过1000城市及县域公交，240个城市超过1万家无感支付停车场，都可以使用银联的支付产品为人们的市内出行、城际商旅增速。

——支付升级，使人们“玩”得更省心。伴随着人们对美好生活的追求，文旅消费不断走高。全国逾400个4A级以上景区均支持游客使用银联移动支付，涵盖购票、纪念商店、餐厅等景区内各场景。同时，四川熊猫联名卡、崂山旅游联名卡、大美青海卡等各类文化和旅游主题银联卡也为持卡人提供文化和旅游商户优惠权益，银联卡已成为促进和升级文旅消费的重要支付载体。

——支付升级，使人们“吃”得更满足。高雅餐厅、街头小吃、生鲜菜场、夜市摊贩，红色的云闪付APP受理标贴满这些与“吃”相关的场所。银联网络数据显示，今年国庆黄金周期间，餐饮类消费金额同比增长40.3%，夜间餐饮消费金额同比增长55.5%，高于餐饮行业平均增幅。目前，银联2019年度生鲜节仍在如火如荼地进行中，消费者可在29个省市区的246个城市，超过3300家菜场、13.78万家摊位商户享受来自银联的优惠。

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 14 版）

(责编：罗知之、杨曦)