香港银行体系稳健流动性充裕

本报香港11月6日电 （记者连锦添）香港特区政府财经事务及库务局局长刘怡翔6日答复立法会议员提问时指出，多年来香港的金融及银行体系建立了强大的缓冲和抗震能力，银行体系稳健，流动性充裕。
近期，有对冲基金掌舵人公开质疑香港的外汇储备是否足以维持联系汇率制度。对此，刘怡翔说，联系汇率制度实施36年来经历多次经济周期，过去即使面对大量资金进出仍然保持运作良好。截至2019年6月底，香港银行体系资产总额达24万亿港元，本地银行平均资本充足率超过20%，主要银行流动性覆盖率超过150%，两者都远超国际监管要求。特定分类贷款比率维持在0.56%的低水平，显示银行资产质素良好。此外，联系汇率制度亦有相当于香港货币基础2.5倍、高达4万多亿港元的外汇基金作为后盾。
刘怡翔表示，《基本法》清楚订明香港特别行政区不实行外汇管制政策，港币自由兑换，并保障资金的流动和进出自由。特区政府一再重申无意改变多年来行之有效的联汇制度。国际货币基金组织亦多次表示对联汇制度的肯定。当前港元汇率在联汇制度的有效运作下保持平稳，港元市场一直运作畅顺有序，银行间的拆借、外汇交易及结算交收活动亦如常进行。
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