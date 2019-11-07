南沙自贸区将认可港澳执业医师资格

据新华社广州11月5日电 （记者周颖）记者从广州南沙自贸区了解到，《广州市南沙区关于加快推进港澳专业人才资格认可实施方案》近日印发。方案提出，将开展港澳执业医师资格认可等工作。

目前，在推进粤港澳人才跨境流动方面，南沙已有一些进展。包括，率先试点聘任港澳劳动人事争议仲裁员，首批已有7名依法履职；港澳专业技术人才可直接在南沙区内参评建筑工程、交通工程专业相关级别职称评审；南沙与香港建筑、规划领域建立常态化合作机制，借鉴香港工程建设管理模式，带动香港建筑企业、人才参与南沙建设。

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