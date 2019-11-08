江苏淮安“2·22”特大销售侵权盗版出版物案

2019年2月，江苏省淮安市“扫黄打非”部门会同版权行政执法部门和公安部门，对北京欣盛建达图书有限公司和北京宏瑞建兴文化传播有限公司设在江苏淮安的仓库进行突击检查，现场查获涉嫌侵权盗版图书13万余册，码洋620余万元，后又在两公司位于北京通州区的仓库中查获涉嫌侵权盗版图书1万余册，码洋约236万元。经查，2018年4月至今年2月，两公司法定代表人王某指使王某某、樊某某印刷大量盗版书刊存放于淮安仓库，再通过相关网络平台销售。截至案发，已销售盗版书刊100余万册，涉案金额1000余万元。该案共抓获犯罪嫌疑人14人，查处涉案企业4家。目前，案件已移送检察机关审查起诉。

广西广东公安机关联合破获特大制售假冒品牌车用机油案

2019年6月，公安部指挥广西、广东两地公安机关紧密协作，联合侦破一起特大制售假冒品牌车用机油案。经查，2016年以来，犯罪嫌疑人唐某等人在广东广州等地租赁待拆迁厂房设立制假窝点，购入各种型号规格的原料机油，从广州萧某处购入各种假冒品牌的油瓶、盖、商标标识、纸箱等全套包材，加工生产假冒品牌成品机油，利用互联网和微信朋友圈发布广告，依托微信群、QQ群发展销售代理商，每月产销量达1万至3万瓶不等。9月29日，该案已移送检察机关审查起诉。

刘某涉嫌未经著作权人许可，复制、发行、通过信息网络向公众传播其作品案

2019年8月5日，浙江省温州市文化市场综合行政执法队接到上级交办的群众举报，初查发现被举报的4个网站涉嫌运营某网络游戏，侵犯他人著作权，其中3个网站的服务器IP地址在温州，另一个在境外； 有3个网站内容相似，但ICP备案地在另外3个省且备案信息完全不同，涉嫌使用虚假ICP备案信息。经调查查明， 上述网站由刘某运营，其涉嫌利用上述网站及其提供的游戏客户端和登录器运营网络游戏，涉嫌侵犯游戏著作权人的著作权，刘某仅其中一个涉案账户的非法收入就超过1000万元，涉案金额特别巨大，涉嫌构成侵犯著作权罪。温州市文化市场综合行政执法队已于近期将案件相关线索移送公安机关。

深圳海关查获进口奔驰发动机以旧充新案

2019年4月29日，深圳市中艺国际储运有限公司以一般贸易方式向文锦渡海关申报进口奔驰牌发动机半总成，共计17台，货值人民币58.4万元，收货方为广州瀛泓进出口贸易有限公司。经口岸现场查验，发现该批发动机部分部件锈蚀严重，疑似非全新发动机。经深圳海关复验，并将相关情况通报北京梅赛德斯—奔驰销售服务有限公司。该公司表示奔驰公司进口的发动机不加装涡轮，海关查验照片上的涡轮为旧品。深圳海关根据查验情况，认定该批发动机为新旧混装的旧品，目前已将该线索移交海关缉私部门立案。

湖北十堰市市场监督管理局查处十堰市金固汽车密封件制造有限公司销售假冒注册商标汽车配件案

2019年6月26日，湖北十堰市市场监督管理局根据权利人举报，对当事人租赁的位于十堰市经济开发区一仓库实施执法检查，现场查获带有“GENUINE PARTS”商标的发动机汽缸垫、修理包等147个品种、39749个汽车配件。经权利人鉴定，确认该批所有商品均系侵犯康明斯公司注册商标专用权商品，计算货值1805.80万元。作为专营汽车密封件的企业，当事人不能提供合法取得的购进凭证，具有明知故意的主观要件，并且侵权商品数量巨大，情节严重，符合刑事案件立案追诉标准。目前，该案已移送公安机关办理。

李功某、巫某犯非法制造注册商标标识罪案

李功某、巫某等人未经商标权人授权，加工生产假冒“三星”等注册商标的手机玻璃面板，将排线贴附到手机盖板上。鉴于涉案手机玻璃面板系手机屏幕的一部分，且该部分并未单独出售，故被告人的行为构成非法制造注册商标标识罪，而非假冒注册商标罪。该案还涉及非法制造注册商标标识罪案件中经营数额认定的证据采信标准问题。本案定罪量刑较为复杂，法院经审理准确适用法律，对被告人李功某判处有期徒刑二年，对被告人巫某判处有期徒刑一年，有效打击了商标标识侵权假冒犯罪行为。

楚菲公司，张大伟假冒注册商标侵犯著作权案

2016年底以来，被告单位楚菲公司经法定代表人张大伟决定，伙同他人未经注册商标所有人许可，生产假冒“Vaseline”“MAYBELLINE”“M.A.C”等商标的化妆品，涉案价格40万余元； 伙同他人未经著作权人许可，生产出售带有“LAKME”美术作品图样的化妆品，涉案价格39万余元。被告单位楚菲公司犯假冒注册商标罪，判处罚金21万元；犯侵犯著作权罪，判处罚金20万元； 数罪并罚，决定执行罚金41万元； 被告人张大伟犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金21万元； 犯侵犯著作权罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金20万元； 数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金41万元。

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 15 版）

(责编：马昌、岳弘彬)