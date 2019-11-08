国务院印发意见:进一步做好利用外资工作

新华社北京11月7日电 经李克强总理签批，国务院近日印发《关于进一步做好利用外资工作的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》指出，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央、国务院关于稳外资工作的决策部署，结合我国利用外资工作面临的新形势、新特点、新挑战，以激发市场活力、提振投资信心为出发点，以保障外商投资企业国民待遇为重点，以打造公开、透明、可预期的外商投资环境为着力点，持续深化“放管服”改革，进一步做好利用外资工作。《意见》提出了4个方面共20条政策措施。

一是深化对外开放。继续压减全国和自由贸易试验区外商投资准入负面清单，全面清理取消未纳入负面清单的限制措施，加快金融业开放进程，优化汽车领域外资政策，营造公平经营环境。

二是加大投资促进力度。优化外商投资企业科技创新服务，提升自由贸易试验区建设水平，提升国家级经济技术开发区开放平台引资质量，在中西部地区优先增设一批综合保税区。

三是深化投资便利化改革。降低资金跨境使用成本，提高外籍人员来华工作便利度，优化外资项目规划用地审批程序。

四是保护外商投资合法权益。全面贯彻外商投资法，建立健全外商投资企业投诉受理机构，强化监管政策执行规范性，提高行政规范性文件制定透明度，发挥知识产权司法保护重要作用，完善知识产权保护工作机制，鼓励外商投资企业参与我国医疗器械、食品药品等标准制定，保障供应商依法平等参与政府采购。

《意见》强调，各地区、各部门要充分认识当前进一步做好利用外资工作的重要意义，提高站位，主动作为，务求实效，狠抓各项政策措施落实。

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 03 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)