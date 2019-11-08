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引进新产品新技术 进博会成为首选平台

2019年11月08日08:44  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京11月7日电  （记者罗珊珊）商务部新闻发言人高峰7日介绍，中国国际进口博览会给参展企业带来了实实在在的收获，正在成为国内引进新产品、新技术的首选平台。

　　进博会企业展设置装备、消费、食品、健康、服务等5大板块、7个展区。从前3天情况看，观众最集中的展区是食品和农产品、品质生活、装备等展区以及国家馆和中国馆。

　　从展品看，多个新品亮相，精彩纷呈。从全球最新的抗癌药到全球首发的建筑垃圾粉碎设备，从亚洲首发的巡逻快艇到可穿戴外骨骼机器人……更多科技产品走进中国、走进中国人的生活。

　　相比首届进博会，参展企业重视程度更高。不少跨国公司高管带队参展。许多企业都结合对中国市场的了解和经验，带来了更加符合中国市场需求和特点的产品。作为明星展品最多的展区之一，装备展区有不少“重量级”产品。比如有公司专门为中国市场量身订做了发电机组，面向中国的中西部发电厂、污水处理厂需求。

　　服务贸易展区的展品涵盖了生活、生产和贸易的方方面面。不少展商针对中国企业需求，提供了多元化的解决方案。比如，为中国食品贸易企业定制的、同时也是最新最先进的冷藏运输解决方案，可以快速降低氧气水平，以确保高敏感度货物到达目的港后的新鲜度。有的公司展出了最新的5G实验室，面向车联网软件和硬件提供检测服务，为5G通信技术在汽车行业的落地应用提供相关技术保障。

　　在健康和医疗方面，有公司展出数十件医疗科技产品，集中反映智能化、早诊早治、微创治疗和远程医疗等国际医疗的新趋势。其中，近一半展品是首次亮相。

(责编：栗翘楚、杨曦)
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