北京绿色出行服务平台启动

北京市交通委员会与高德地图近日共同启动了北京交通绿色出行一体化服务平台（简称“北京MaaS平台”）。双方共享融合交通大数据，为市民和游客提供整合多种交通方式的一体化、全流程的智慧出行服务，高德地图也从驾车导航工具升级为综合出行服务平台，积极倡导和推动市民绿色出行。
MaaS（Mobility as a Service，出行即服务）是近年来全球交通领域出现的新理念，其核心是从拥有车辆转变为拥有交通服务，通过一体化交通出行和一站式服务，改善市民公共出行体验。该平台是中国首个落地实施的一体化出行平台应用试点，同时也是国际上首个超千万级用户的MaaS服务平台。
该平台整合了公交、地铁、市郊铁路、步行、骑行、网约车、航空、铁路、长途大巴、自驾等全品类的交通出行服务，为市民和游客提供行前智慧决策、行中全程引导、行后绿色激励等全流程、一站式“门到门”的出行智能规划服务。
北京将以此平台的发布为契机，坚持以人为本、公交优先、慢行优先的发展理念，打造绿色出行友好环境，提高绿色出行效率，改善绿色出行体验，持续增强公众对绿色出行的认同感、获得感、幸福感和安全感。未来，双方还将发挥该平台的大数据支撑和辅助决策作用，在北京大兴国际机场智慧引导、北京2022年冬奥会交通服务保障、救护消防车辆“一路护航”、公交线网优化等多方面积极探索合作。
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