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旅游产品成为购物车新宠

李  怡

2019年11月08日08:59  来源：人民网－人民日报海外版
 

越来越多的消费者利用“双11”提前规划旅游行程，旅游产品成为人们购物车的新宠。

旅游正在从“观光式”向“体验式”转变，旅游消费变得越来越个性化。冰岛蓝洞探险、迪拜自驾直升机、澳大利亚观星徒步、芬兰追极光、苏格兰高地哈利·波特主题游、冬日美国黄石公园深度游……中国游客正以前所未有的热情畅游世界。

“双11”期间据飞猪平台统计，随着周末度假、城市周边度假渐成风潮，高星级酒店、高端民宿、主题乐园和自助餐的销量非常高。包含开幕式或赛事门票的2020年日本东京奥运会主题游产品受到消费者的青睐，东京奥运会进一步催热了日本游。租赁和服、阿玛尼咖啡厅、米其林香奈儿餐厅、资生堂法式料理、宝格丽西餐、皮卡丘主题咖啡馆、星野轻井泽石之教堂婚礼套餐……这些日本体验游受到中国消费者的欢迎。      

据日本观光厅统计，2018年访日中国内地游客838万，在所有外国游客中占比26.9%，排名第一。截至今年7月，这一数字已超过550万，比去年同期增长13%。

(责编：罗知之、杨曦)
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