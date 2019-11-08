“中国市场这么大，欢迎大家都来看看”（一周网评）

11月5日，在第二届进博会的开幕式上，习近平主席在主旨演讲中说，“中国老百姓有一句话，叫作‘世界那么大，我想去看看’。在这里我要说，中国市场这么大，欢迎大家都来看看。”

这句温暖的话，体现了中国政府积极推进经济全球化、不断扩大对外开放和继续优化营商环境的决心和信心，展现了与世界共享发展机遇、共创美好未来的大国担当。

扩大开放，中国是这样说的，也是这样做的。从1978年实行改革开放，到2001年加入世贸组织，再到中共十八大以来更大力度地实施对外开放，中国的开放大门越开越大，经济实力也越来越强。在去年举行的首届进博会上，习近平主席宣布了中国扩大对外开放的五方面举措，对上海提出了三点开放要求。一年过去了，中国说到做到，用实实在在的行动，以开放促发展，实现与世界深度交融，共享机遇、共同发展。进博会上传出的中国开放好声音，就这样逐一变成了中国好行动。

扩大开放，中国与世界实现共赢。进博会由中国搭台，世界合唱，吸引了世界各国和企业的广泛参与，成为全球贸易发展史上的一大创举，成为新时代国际合作的又一重要平台。对于世界来说，中国有近14亿人口，中等收入群体规模全球最大，市场规模巨大、潜力巨大，前景不可限量，进博会搭建了促进全球贸易发展的良好舞台；对中国来说，进博会上各国商品云集，新技术、新服务迭出，中国企业可以有更多机会去接触国际上的先进技术和理念，更多渠道引进最新设备和服务，推动自身发展和产业升级，有助于促进中国经济高质量发展，更好地满足人民美好生活需要。

站在新的历史起点，中国开放的大门只会越开越大。经济全球化的进程不可阻挡，中国发展的势头也不可阻挡。习近平主席在主旨演讲中宣布，中国将继续扩大市场开放、完善开放格局、优化营商环境、深化多双边合作、推进共建“一带一路”，这让世人看到了中国改革开放再出发所带来的新机遇，让人们对中国发展前景长期看好。

进博会向世界表明，以开放促改革、促发展、促创新，中国不会止步。

在开放的中国，中国的“朋友圈”、贸易圈将越来越大，越来越多的跨国企业、国际产品，一定会乘兴而来、满意而归。

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