“希望陆商和台商未来融为一体”

“希望未来两岸没有陆商和台商的区别，大家融为一体。两岸同属中华民族，两岸经济同属中华民族经济，大家在世界经济舞台上共享中华民族的荣耀。”11月5日，在2019年两岸企业家紫金山峰会闭幕式上，广东省东莞市台商青年会荣誉会长林子凯的一番话，获得在场嘉宾的掌声。本届峰会以“深化融合发展，打造共同市场”为主题，两岸与会人士聚焦打造两岸共同市场、壮大中华民族经济，在对话交流中取得多项共识。

共谋合作成果丰硕

本届紫金山峰会参会人数创历年之最，两岸企业家共签署47项合作协议，达成意向签约金额约155亿元人民币，涉及农业、能源、电子、医药、金融、智能制造、文创等领域。

“经验表明，两岸企业间的直接沟通和交流是促成合作的关键。”能源及环保节能产业合作推进小组陆方召集人傅成玉表示，该小组在峰会期间签约的合作协议金额近80亿元人民币。一年来，小组先后4次组织两岸企业直接对接，促成诸多合作。

现代服务业及文创产业合作推进小组陆方召集人张鸿铭说，该小组的两岸企业此次共签约9个项目，金额逾20亿元人民币。“与会代表认为，两岸合作是大势所趋、人心所向，打造共同市场势在必行；两岸企业家要抓住大陆产业转型、消费升级的机遇，实现强强联合，推动两岸合作迈向新台阶。”

此外，信息产业合作推进小组、金融产业合作推进小组、中小企业合作及青年创业推进小组等也总结了论坛成果和未来的合作方向，各产业小组陆台双方召集人在全场嘉宾的见证下交换合作项目的签约文本。

“26条”是一个大惊喜

11月4日开幕当天，正逢国务院台办、国家发改委等部门共同出台的《关于进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施》（以下简称“26条”）公布并施行。“26条”立刻成为峰会高频词，引来一片点赞声。

在接受媒体采访时，全国台湾同胞投资企业联谊会会长李政宏用“广泛”“精准”“务实”来形容“26条”措施。“对广大台企台胞来说，‘26条’是非常大的惊喜，可操作性强，针对性高，一看就懂，很接地气。我们乐见更多惠企利民措施出台，为台企台胞带来更多红利。”

台湾上银科技股份有限公司董事长卓永财认为，“台资企业可与大陆企业同等参与行业标准的制订和修订”是很大的利好。“毕竟两岸要打造共同的市场，推动共同的产业发展，离不开共同标准的制订。”

此外，“26条”中的13条专门针对台湾同胞，包括在领事保护、农业合作、交通出行、通信资费、购房资格、文化体育、职称评审、分类招考等方面提供更多便利和支持。“‘26条’除了在经济层面上对台商的支持，在感情层面上，我们也感受到了温暖。”南宝树脂集团大陆地区董事长孙德聪表示。

两岸携手创造共赢

据统计，两岸贸易额从1978年的0.5亿美元增至2018年底的2262.4亿美元。截至今年6月，大陆累计批准台资项目109658个，实际使用台资687亿美元。随着两岸经济互动愈加紧密，打造共同市场已是时代必然。

峰会发言中，中芯国际集成电路制造有限公司联合首席执行官赵海军说，到2030年全球集成电路产业规模有望达1万亿美元，全球集成电路整机制造业的主体在大陆，用整机制造带动上下游产业链是符合产业发展规律的做法。台湾集成电路技术优势明显，两岸企业加强合作水到渠成。

“两岸同胞都属于中华民族，同文同种，沟通上非常方便，磨合期很短。路是人走出来的，办法是人想出来的。两岸企业携手，定能克服困难，在国际市场开拓、‘一带一路’建设上取得新成就。”台湾中华工程股份有限公司副董事长朱蕙兰表示。

“大陆与台湾在生产消费结构上互补，给台湾发展及台商创业带来广阔空间。”中国区域科学协会名誉会长、中国区域经济学会顾问范恒山认为，海峡两岸打造共同市场，能够做到双赢，将有效提升中国人在全球治理体系中的话语权，也将提升两岸经济在区域和全球的竞争力。

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