原标题：进博会，全球共享共创的精彩舞台

捷克雕刻师展示玻璃雕刻技艺。 新华社发

沙特阿拉伯国家馆工作人员展示果酱产品。新华社发

日本切鱼师傅介绍蓝鳍金枪鱼的身体部位。 新华社发

印度尼西亚国家馆的工作人员 新华社发

第二届中国国际进口博览会是在世界经济增长动能转换、经济全球化曲折前行、国际政治分化调整、中国进入制度型开放新阶段的背景下召开的。本届进博会延续了首届进博会“新时代、共享未来”的主题，进一步搭建全球共享共创的务实合作平台和发展平台，对促进世界经济高质量发展、推进中国高水平对外开放、建设上海自由贸易港和服务业示范新高地具有重要意义。

扩大进口，适应经济发展新形势和新要求

提升全球经济增长的活力，促进世界经济的高质量发展，是当前全球面临的重要现实问题。根据国际货币基金组织2019年7月发布的《世界经济展望》，预计2019年世界经济增长率为3.2%，其中发达经济体预计增长1.9%，新兴市场和发展中经济体预计增长4.1%。全球贸易也随之受到明显的影响。2019年4月，世界贸易组织发布的《全球贸易数据与展望》报告认为，2019年全球贸易增长率预计从2018年的3.0%降至2.6%，与同期国内生产总值增长率持平。

高水平开放是促进世界经济高质量发展的重要保证，而扩大进口是高水平开放的重要一环。进口具有如下作用：一、通过增强市场竞争，可以促进进口国企业提高效率、优化资源配置，从而直接促进进口国的经济增长；二、更多种类、更高品质的中间品进口，有助于进口国提高产品质量和在全球价值链中的地位；三、作为技术转移的重要渠道，进口是发展中国家引进先进技术、发挥后发优势、促进创新引领的主要机制；四、生产要素和资本的进口，可以扩大进口国生产边界，改善资源禀赋。

中国在进口方面对全球贸易和经济增长作出了重要贡献。按照中国海关公开的初步数据，2018年中国对外进口的商品总额为2.14万亿美元，增长15.8%，成为不可忽视的重要市场。主动扩大进口，是适应中国经济发展新形势和新要求的政策选择，既可以在需求侧实现消费结构升级，也可以在供给侧通过市场竞争、技术溢出和中间品进口来促进资源优化配置、产业结构优化升级和价值链分工地位提升。

主办进博会，为各国进入中国市场创造条件

在全球价值链、产业链深入发展的背景下，构建普惠、包容的全球贸易治理体系，不仅可以促进贸易发展，还可以调整国际分工，同时有助于进口国自身及价值链上下游其他国家生产率、产出和就业的增长。

在首届进博会上，中国提出坚定支持贸易自由化、经济全球化、主动向世界开放中国市场的主张。第二届进博会的主题是“开放创新，合作共赢”，进一步表明中国坚持包容互惠、开放共赢的发展理念。2019年，在二十国领导人大阪峰会、亚信会议第五次峰会、上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛等重要场合，中国多次表明将通过继续主办国际进口博览会，为各国进入中国市场创造便利条件，与世界各国共同维护、发展、构筑开放型世界经济。

此次进博会，来自五大洲的170多个国家、地区和国际组织代表向世界展示发展成就和国家形象，各国参展的3000多家企业将同中国境内外采购商充分对接洽谈。可见，中国愿意为世界各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展。需要强调的是，进博会不仅是商品和服务交易的平台，更是文化和理念交流的平台。进博会期间，政府官员、企业家及专家学者就“人工智能与创新发展”“世贸组织改革与自由贸易协定”“70年中国发展与人类命运共同体”等议题发出权威和前沿声音，引领国际经贸规则重构。

“双核”驱动，推进高水平对外开放

主办进博会，推进中国进口市场结构多元化，与中国的区域和次区域合作等新机制相适应。当前，中国更加重视发展的质量和效益，突出进出口平衡发展，促进由贸易大国向贸易强国转变。采取政府引导和市场主导的进博会方式，搭建相应的进口来源国集中展示区，可谓“双核”驱动，促进进口市场多元化，扩大进口。中国平均关税税率2018年从9.8%下降到7.5%。2019年以来，中国政府又多次调整进口税率，并进一步扩大按较低税率征税的商品范围。

如今，中国正在进入制度型开放阶段。中国政府大力支持自由贸易试验区改革创新，通过简化通关流程削减进口环节制度性成本，加强知识产权保护，加快出台外商投资法规，稳步扩大金融业开放，持续推进服务业开放。今后，中国将继续扩大市场，完善开放格局，优化营商环境，深化多双边合作，推进共建“一带一路”，以开放促改革、发展和创新，推进更高水平的对外开放。

此外，通过举办进博会，还能够全面提升上海新一轮对外开放水平，发挥博览会的溢出效应和辐射效应，使上海成为贸易引领、制度创新、信息聚集中心。可以预期，以进博会为契机，上海自由贸易港和服务业示范新高地建设必将不断深化，并带动长三角地区的全面繁荣与发展。

（作者：东艳，系中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员）

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