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工行举办进博会非洲拉美经贸洽谈会

2019年11月08日14:40  来源：人民网
 

人民网北京11月8日电 11月6日下午，作为第二届中国国际进口博览会的配套活动，中国工商银行携手南非标准银行，在国家会展中心（上海）举办非洲·拉美地区经贸洽谈会。来自南非、安哥拉、莫桑比克、尼日利亚、乌干达、肯尼亚、阿根廷、秘鲁、墨西哥等非洲和拉美地区九国的企业代表，与来自中国近30个省份的工商银行客户代表进行了经贸洽谈。

工商银行副行长胡浩表示，中国和非洲、拉美地区经济互补性较强，经贸投资合作日益深化。此次举办非洲·拉美地区经贸洽谈会，有助于进一步促进中国与非洲、拉美地区企业间的了解和信任，深化创新合作。作为第二届进博会 “境外招商合作伙伴”，工商银行邀请了400多中、非、拉企业代表参加磋商洽谈。未来，工商银行将进一步发挥国际化、综合化优势，推动中、非、拉企业深度合作，共享美好未来。

洽谈会现场，非洲和拉美地区的企业带来了本国农产品、肉类、红酒、水果等商品资源，吸引了众多中国企业前来接洽。为做好供需各方的洽谈交流，工商银行研发了磋商平台信息系统，在会前针对客户需求进行多轮交叉匹配。

为全方位做好进博会金融服务，工商银行打造了“智、速、全、优”的专属综合服务方案，架起互联互通的桥梁。在非洲，工商银行通过参股非洲最大商业银行——南非标准银行，加强双方战略合作，将金融服务覆盖南非、赞比亚、安哥拉等20个非洲国家，并在非洲19个国家提供人民币清算汇款服务。今年6月，在首届中非经贸博览会期间，工商银行与标准银行集团共同承办 中非经贸合作磋商会，达成合作项目及意向超过40个，涉及金额70亿美元。

(责编：罗知之、付长超)
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