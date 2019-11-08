中粮集团进博会“购物车”添新品 全球合作扩大走深

人民网上海11月8日电 11月6日，在第二届中国国际进口博览会（“进博会”）上，中粮集团与来自五大洲、40多个国家和地区的50余家外商现场签约，增加优质粮油食品的进口，以满足国内日益升级的消费需求。

与首届进博会相比，本次签约规模增大，合作伙伴的分布从首届29个国家和地区，扩大到本届40多个国家和地区。签约金额增长超过10%。采购渠道更加多元，产品也更加丰富，囊括了包括油脂油料、粮食、糖类、棉花、肉类、乳制品、啤酒麦芽、进口酒、清洁能源等九大类别。

同时，中粮集团还以本届进博会为契机，将采购贸易进一步扩大为与合作伙伴之间的综合战略合作，推动供应链合作不断做实、产业链融合不断走深，构建全方位、多层次的合作格局。

作为国际领先的全球大粮商，中粮集团顺应国内消费升级这一趋势，充分发挥在国际、国内的粮源掌控能力，发挥在国家粮食进口主渠道的作用，紧紧把握进博会这个重要平台，推进进口来源多元化，满足国内日益增长的消费升级需求，持续释放了国内市场潜力，扩大进口空间。

目前，中粮集团在全球已建立起链接140多个国家和地区的运营网络和贸易通道，年经营总量近1.6亿吨。业务涵盖奶制品、肉食、酒、茶叶、食品包装，230万家终端售点遍布中国952个大中城市、十几万个县乡村，将全球四分之一以上人口的餐桌与全世界的农场紧密地联系在一起。

未来，中粮集团将以打造世界一流大粮商为目标，聚焦粮食核心主业，把“一带一路”沿线国家和地区作为重点发展全球业务，借助进博会这个平台，通过更大范围、更深层次的贸易和投资，深入融合参与全球农粮产品产业链条构建。

中粮集团党组书记、董事长吕军表示，中粮集团将张开双臂，与各国合作伙伴一道，把握好当前中国不断扩大市场开放、完善开放格局、优化营商环境、深化多双边合作、共建“一带一路”的市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展，促进国际农粮资源的高效配置和市场的深度融合，推动世界粮食贸易健康发展，为建设开放型世界经济作出积极贡献。

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