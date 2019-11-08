人民网>>财经

中粮集团进博会“购物车”添新品 全球合作扩大走深

2019年11月08日15:06  来源：人民网-财经频道
 

人民网上海11月8日电 11月6日，在第二届中国国际进口博览会（“进博会”）上，中粮集团与来自五大洲、40多个国家和地区的50余家外商现场签约，增加优质粮油食品的进口，以满足国内日益升级的消费需求。

与首届进博会相比，本次签约规模增大，合作伙伴的分布从首届29个国家和地区，扩大到本届40多个国家和地区。签约金额增长超过10%。采购渠道更加多元，产品也更加丰富，囊括了包括油脂油料、粮食、糖类、棉花、肉类、乳制品、啤酒麦芽、进口酒、清洁能源等九大类别。

同时，中粮集团还以本届进博会为契机，将采购贸易进一步扩大为与合作伙伴之间的综合战略合作，推动供应链合作不断做实、产业链融合不断走深，构建全方位、多层次的合作格局。

作为国际领先的全球大粮商，中粮集团顺应国内消费升级这一趋势，充分发挥在国际、国内的粮源掌控能力，发挥在国家粮食进口主渠道的作用，紧紧把握进博会这个重要平台，推进进口来源多元化，满足国内日益增长的消费升级需求，持续释放了国内市场潜力，扩大进口空间。

目前，中粮集团在全球已建立起链接140多个国家和地区的运营网络和贸易通道，年经营总量近1.6亿吨。业务涵盖奶制品、肉食、酒、茶叶、食品包装，230万家终端售点遍布中国952个大中城市、十几万个县乡村，将全球四分之一以上人口的餐桌与全世界的农场紧密地联系在一起。

未来，中粮集团将以打造世界一流大粮商为目标，聚焦粮食核心主业，把“一带一路”沿线国家和地区作为重点发展全球业务，借助进博会这个平台，通过更大范围、更深层次的贸易和投资，深入融合参与全球农粮产品产业链条构建。

中粮集团党组书记、董事长吕军表示，中粮集团将张开双臂，与各国合作伙伴一道，把握好当前中国不断扩大市场开放、完善开放格局、优化营商环境、深化多双边合作、共建“一带一路”的市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展，促进国际农粮资源的高效配置和市场的深度融合，推动世界粮食贸易健康发展，为建设开放型世界经济作出积极贡献。

(责编：栗翘楚、付长超)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved