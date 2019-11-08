市场监管总局：加强“双11”网络集中促销期间市场监管

人民网北京11月8日电 （邢郑） 当前我国消费经济进入繁荣发展和快速变革时期，新的消费趋势、新的消费领域、新的消费模式不断涌现，消费成为拉动经济增长的重要动力。特别是“双11”等网络集中促销活动，已成为消费者日常消费的重要组成部分，方便了广大消费者的日常生活，对促进消费发挥了积极作用。

近日，市场监管总局网监司、反垄断局、价监竞争局、中国消费者协会负责人就做好“双11”网络集中促销期间消费者权益保护工作接受了记者专访。

相关负责人表示，市场监管部门始终把维护人民群众的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点，切实加强市场监管，确保质量和安全。

将按照鼓励创新的原则，对新技术、新产业、新业态、新模式等实行包容审慎监管，更大激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，留足发展空间。

希望各大电商平台、平台内经营者等各方参与主体坚持消费者至上的理念，严格依法依规经营，提供更优质产品和服务，并及时回应消费者关切，切实维护好消费者合法权益。

据以往投诉举报数据显示，消费者反映比较突出的问题主要集中在部分商品有质量问题、虚假宣传、售后服务不到位、价格欺诈、经营者不按约定提供商品和服务、物流配送不及时等方面。

那么，今年监管部门将如何应对以上问题？ 相关负责人称，市场监管部门将坚持以人民为中心的发展思想，切实加强“双11”活动期间市场监管。具体有以下四个方面措施：

一是严厉打击销售假冒伪劣商品、虚假宣传、价格欺诈等侵害消费者合法权益的违法行为，对违法经营者形成强大威慑，建立起违法必究的稳定预期；

二是充分发挥全国12315平台作用，进一步畅通消费者诉求渠道，及时受理和处理消费者投诉举报；

三是落实经营者主体责任，引导经营者与消费者和解纠纷，促进消费纠纷的源头解决；

四是加强智慧监管，充分利用大数据技术对“双11”活动进行动态监测，强化数据分析应用。

总之，将努力通过各种行之有效的监管手段，严守质量和安全底线，让人民群众在“双11”期间买得放心、用得放心、吃得放心，切实提升人民群众在消费领域的获得感。

(责编：罗知之、付长超)