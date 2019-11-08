亚马逊全球开店助力卖家备战旺季 提升品牌知名度

2019年11月8日，北京—亚马逊年底销售旺季即将在全球各大站点拉开帷幕，在包括黑色星期五、网购星期一、圣诞节等在内的高峰节点到来之际，亚马逊在欧洲五大站点推出全新预热活动——Hidden Gems，在黑五大促来临之前为消费者推荐更多来自中小企业、初创企业及卖家的优质产品。此活动在帮助消费者发现更多新产品的同时，助力全球卖家获得更多产品展示及品牌曝光机会。其中，许多中国卖家以优质的品牌和颇具竞争力的产品入选Hidden Gems，借此次活动机会向海外消费者展示创新产品、传递品牌价值。

此次推出的Hidden Gems活动覆盖时尚、家居及智能电子等品类。入选活动的卖家将获得产品曝光和品牌推广机会，为即将到来的旺季积累更多海外流量与关注，并提升销售业绩。同时，该活动帮助卖家进一步提升品牌知名度，增强消费者粘性，增加复购率，从而使品牌持续、健康地成长。目前，该活动已吸引全球众多卖家报名参加，不少具有创新能力的中国卖家已成功入选，其中包括知名智能手机品牌小米、消费电子品牌安克创新、出门问问Mobvoi旗下的智能手表品牌TicWatch、智能生活电器品牌添可、电动牙刷品牌Fairywill等。

此外，今年年底销售旺季还吸引了很多中国互联网及知名品牌首次加入黑五、网一“镇店之宝”，例如：小米、添可、骆驼，卡婷等。他们希望通过亚马逊全球开店，扩大全球化布局，提升品牌价值，并获得更多海外消费者的关注，打造国际品牌。添可是一家专注智能科技的技术创新公司，是科沃斯集团旗下高端智能生活电器品牌。仅仅登录亚马逊全球开店10个月，添可就在今年亚马逊Prime会员日大促中跨八大站点取得了令人瞩目的成绩。添可希望保持这一动能，借助全球开店的支持，在年底旺季促销中获得更多海外关注，为全球消费者展现中国品牌的科技创新能力，加速国际品牌打造。

(责编：栗翘楚、庄红韬)