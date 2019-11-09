“我们是新能源制造企业，这次参加进博会，就是奔着先进装备来的！”湖北金泉新材料有限责任公司第八事业部副总经理龚根飞告诉记者，几天面对面深入交流结出了硕果，公司成功地和韩国人与科技有限公司（PNT）签订了成套设备采购协议，包括锂电池极片涂布机、辊压机等。
“先进的设备对产能尤其是产品质量至关重要。”龚根飞说，比如，涂布是锂电池极片成型的第一道环节，涂布机的精度影响到电池的一致性、电性能和安全性能。高质量的辊压机能保证将涂布好的极片碾压到指定的厚度，在确保精度的同时，还能提高效率。
“日益激烈的竞争，对企业加快转型升级和绿色发展提出了新的要求。”龚根飞表示，目前金泉公司生产的乘用车动力电池很受欢迎，正在加快建设4个厂区，建成后将成为华中地区最大的锂电池生产基地，绿色产能将越做越大。
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压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】