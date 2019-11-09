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“就是奔着先进装备来的”

本报记者  杜海涛  郁静娴

2019年11月09日05:43  来源：人民网－人民日报
 

　　“我们是新能源制造企业，这次参加进博会，就是奔着先进装备来的！”湖北金泉新材料有限责任公司第八事业部副总经理龚根飞告诉记者，几天面对面深入交流结出了硕果，公司成功地和韩国人与科技有限公司（PNT）签订了成套设备采购协议，包括锂电池极片涂布机、辊压机等。

　　“先进的设备对产能尤其是产品质量至关重要。”龚根飞说，比如，涂布是锂电池极片成型的第一道环节，涂布机的精度影响到电池的一致性、电性能和安全性能。高质量的辊压机能保证将涂布好的极片碾压到指定的厚度，在确保精度的同时，还能提高效率。

　　“日益激烈的竞争，对企业加快转型升级和绿色发展提出了新的要求。”龚根飞表示，目前金泉公司生产的乘用车动力电池很受欢迎，正在加快建设4个厂区，建成后将成为华中地区最大的锂电池生产基地，绿色产能将越做越大。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月09日 05 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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