“正式签约！”在中国（南京）跨境电商进口商品采购洽谈会上，苏宁一举与松下、达能、雀巢等20多家海外品牌达成采购合作协议。

“一天签20多个海外品牌订单！”苏宁采购交易团团长王哲介绍，借着首届进博会释放的红利，苏宁与意大利、土耳其等多个国家和地区的品牌方达成直接合作。目前，苏宁平台海外购商品销售增速始终保持在200%以上，成为所有商品类目中增速最快的业务之一。在首届进博会上大放异彩的8K电视，今年大规模引入了中国市场，从展品变成商品，满足消费者高品质消费需求。

“与首届进博会相比，本届进博会上的产品无论是洗护美妆、日用家居还是食品服饰都更加关注提升居民生活品质，更加聚焦年轻人个性化、差异化的消费需求。”王哲认为，消费升级为中国经济注入强大动力。

《 人民日报 》（ 2019年11月09日 05 版）

(责编：李枫、岳弘彬)