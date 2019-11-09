10月CPI上涨3.8%

新华社北京11月9日电（记者陈炜伟、安蓓）国家统计局9日发布数据，10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨3.8%。其中，猪肉价格同比上涨101.3%，影响CPI上涨约2.43个百分点，占CPI同比总涨幅的近三分之二。
10月份，构成CPI的8大类商品和服务价格同比七涨一降。
当月，食品烟酒类价格同比上涨11.4%，影响CPI上涨约3.37个百分点。食品中，畜肉类价格上涨66.8%，禽肉类价格上涨17.3%，鸡蛋价格上涨12.3%，鲜菜价格下降10.2%，鲜果价格下降0.3%。
其他七大类价格同比六涨一降。其中，其他用品和服务、医疗保健、教育文化和娱乐价格分别上涨5.5%、2.1%和1.9%，衣着、生活用品及服务、居住价格分别上涨1.2%、0.6%和0.5%；交通和通信价格下降3.5%。
统计显示，1至10月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨2.6%。
当天发布的数据还显示，10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.6%，环比上涨0.1%。
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