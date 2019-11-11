快递企业临时补充近40万人

本报北京11月10日电 （记者李心萍）近日，国家邮政局发布预测：预计11—18日期间，快递行业处理的邮快件业务量将达到28亿件。为了弥补高峰期间末端投递能力的不足，各家快递企业普遍加强了末端人员、场地、车辆储备，已临时补充近40万人。同时加大了对网点快递员的奖励和派件激励。
“我们将引导企业加大对末端的投入，优化利益分配机制，切实保障基层网点权益。”国家邮政局市场监管司副司长边作栋说，尤其要做到“四个不能随意”，即不能随意罚款，不能随意下调派费，不能随意乱下指标，不能随意扣延结算费用。
“我们还鼓励各行业企业最大限度发挥社区8万多个末端综合服务站和38万组智能快件箱功用，以弥补末端投递能力的不足。”中国快递协会相关负责人说。
《 人民日报 》（ 2019年11月11日 10 版）
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