前10月进出口稳定增长 外贸韧性凸显

海关总署最新公布的数据显示，今年前10个月，我国货物贸易进出口总值25.63万亿元人民币，比去年同期增长2.4%。分析指出，我国外贸保持稳增长，显示出较强的韧性。这与我国商品国际竞争力突出，以及出口商品及时灵活调整经营策略有关。另外，近期MLF降息、基建提速以及进博会召开等因素，均对进口起到一定推动作用。

具体来看，前10个月，我国外贸出口13.99万亿元，增长4.9%；进口11.64万亿元，下降0.4%；贸易顺差2.35万亿元，扩大42.3%。

中信证券固定收益首席分析师明明表示，从10月制造业PMI反映的需求情况来看，全球主要经济体10月需求均有所企稳。（记者王文博）

(责编：栗翘楚、庄红韬)