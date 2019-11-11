小区物业亟待建立服务评价和淘汰制度

中国消费者协会近日发布的《国内部分住宅小区物业服务调查体验报告》指出，住宅小区物业服务消费者满意度综合得分62.59分，物业服务体验评价得分65.14分，均处于及格水平，反映出物业公司无论对于设备设施、绿植、垃圾等“物”的管理，还是在安保、门禁、信息公示等“人”的服务方面，与业主对美好居住环境的期待存在较大差距，服务质量还有大幅提升空间。
网民指出，随着住房商品化，物业公司与业主之间的矛盾不容忽视，物业公司和相关主体应该共同努力，多措并举，切实提高物业服务质量。
网民“陈醒”认为，目前物业服务质量的好坏主要依靠物业服务企业自律，但是出于成本利润考虑，物业服务企业很可能会减少支出项，会采取尽量减少雇员、拖延问题解决时间、设施坏了尽量小修小补等省钱做法，这不但会对住宅小区共有部位、共有设施设备的使用寿命和使用价值产生负面影响，同时也不利于物业企业服务质量和专业化水平的提升。
网民“刘军”认为，物业服务企业是小区业主聘用的“管家”，业主有权根据“管家”的服务水平决定其是去是留，尤其是在“管家”服务质量低又经营亏损的情况下，业主更是有权要求更换物业。由于当前物业服务企业退出机制尚不完善，对于服务质量低劣、态度蛮横的物业企业说不得、轰不走的问题较为严重，很多业主敢怒不敢言。
网民“刘大军”建议，有关部门要严格监管执法，加快建立“住建部门统筹主管、属地街道社区负责、职能部门配合共管、社会各方共同参与”的协同共治工作机制，推动物业服务行业长远健康发展。
网民建议，监管部门要求物业企业制定相应的管理制度和服务承诺，根据服务内容和小区规模确定收费标准，明确小区内公共设施有偿服务收费后的比例分成。
此外，监管部门要对物业服务质量进行评定。建立红黑榜及淘汰制度并进行公示，对服务质量差的物业公司要进行整顿。整顿不到位的，要降低物业收费标准，或者勒令退出该小区的物业管理。（记者单纯刚 整理）
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