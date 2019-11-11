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10月份CPI同比涨幅扩大 后续结构性政策可期

2019年11月11日09:00  来源：证券日报
 

近日，国家统计局发布的2019年10月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据显示，10月份CPI环比上涨0.9%，涨幅与上月相同。CPI同比上涨3.8%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。PPI方面，环比上涨0.1%，涨幅与上月相同。从同比看，PPI下降1.6%，降幅比上月扩大0.4个百分点。

国家统计局城市司高级统计师沈赟表示，10月份CPI同比涨幅扩大。其中，食品价格上涨15.5%，涨幅扩大4.3个百分点，影响CPI上涨约3.05个百分点；非食品价格上涨0.9%，涨幅回落0.1个百分点，影响CPI上涨约0.70个百分点。

PPI方面，从环比看，生产资料价格持平。生活资料价格上涨0.3%，涨幅比上月回落0.2个百分点。从调查的40个工业行业大类看，价格上涨的有17个，比上月减少1个；下降的16个，增加5个；持平的7个，减少4个。从同比看，生产资料价格下降2.6%，降幅扩大0.6个百分点；生活资料价格上涨1.4%，涨幅扩大0.3个百分点。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊对《证券日报》记者表示，央行近期及时对MLF这一定价参考利率进行调整，释放了货币政策助力逆周期调节稳增长的信号，同时处在低位核心CPI以及剔除猪价扰动的CPI也显示整体通胀压力有限。当前货币政策仍然坚持“稳健中性”的立场，暂不会因结构性通胀压力而贸然收紧。随着美联储降息门槛的抬升，叠加前期全球货币宽松的影响开始逐渐显现，我国央行进行进一步“数量式”宽松政策的必要性降低，预计央行仍将维持“稳增长”的政策立场不动摇，降低实体经济融资成本才是政策的主要发力点。

国泰君安证券研究所首席经济学家花长春表示，政策空间在一定程度上受限，但政策对通胀的容忍程度也明显提高，不至于过渡到收紧，11月5日下调MLF利率就是最好的说明。后续，结构性政策可期。（记者苏诗钰）

(责编：栗翘楚、庄红韬)
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