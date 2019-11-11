原标题：自贸区“负面清单”6年5次“瘦身” 新政继续压减外商投资准入负面清单

2019年政府工作报告针对推动全方位对外开放提出具体工作任务，在吸引外资方面要求进一步放宽市场准入，缩减准入负面清单。

6月30日，国家发展改革委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》。随着这两个“清单”7月30日起正式施行，全国外资准入负面清单条目缩减至40项，自由贸易试验区负面清单条目缩减至37项。

11月7日，国务院发布《关于进一步做好利用外资工作的意见》（以下简称《意见》），在深化对外开放方面提出，继续压减全国和自由贸易试验区外商投资准入负面清单，全面清理取消未纳入负面清单的限制措施，保障开放举措有效实施，持续提升开放水平。

自贸区“负面清单”

6年5次“瘦身”

《证券日报》记者梳理了近年来“负面清单”的“瘦身”历程。

具体来看，2018年版负面清单由2017年的63项减至48项，2018年版保留的限制措施与2011年版相比减少约四分之三，制造业基本放开，服务业和其他领域也有序推进开放。2019年版外资准入负面清单保持了2018年版的体例结构，进一步精简了负面清单，全国外资准入负面清单条目由48项措施减至40项，较2018年压减16.7%。

自由贸易试验区负面清单6年来历经5次“瘦身”。2013年9月份，自贸区第一份负面清单因上海自贸区设立而出台，设立之初为190项。2014年，缩减至139项。2015年，在自贸区扩容之际，减至122项，同时扩展到上海、广东、天津、福建四个自贸区。2017版自贸区负面清单减至95项，并覆盖当时的11个自贸试验区。2018年自贸区负面清单减至45项。2019年进一步推出一批开放措施，自贸区外资准入负面清单条目减至37项，较2018年压减17.8%。

梳理2019年版负面清单内容可以发现，在交通运输、增值电信、基础设施等领域，以及制造业、采矿业、农业领域均推出了新的开放措施，在更多领域允许外资控股或独资经营。

负面清单条目

将进一步减少

商务部数据显示，我国利用外资规模稳步增长。今年前9个月，全国新设立外商投资企业30871家，实际使用外资6832.1亿元，同比增长6.5%；9月份实际使用外资791.8亿元，同比增长3.8%。

商务部副部长王受文近日在“进一步做好利用外资工作政策例行吹风会”上表示，从2017年到此次《意见》的发布，国务院已经出台了四份关于利用外资方面的文件。这些文件可以说对于改善我们吸引外资的环境、增强外资到中国来投资的信心起了非常好的作用。未来负面清单条目还会进一步减少，中国对外资开放的大门还会越来越大。

谈到未来可行的进一步开放的产业或领域，万博新经济研究院副院长、营商环境中心主任刘哲对《证券日报》记者表示，鼓励外资进入，不仅是资金融通，更是人才和技术的重要合作渠道，有利于加速中国薄弱产业的人才和技术积累，推动中国相关领域和行业的转型进度。当前正在实行的负面清单，较前几年做了大幅压减，涉及制造业领域的市场准入基本全面放开，下一步负面清单的突破口将聚焦服务业。我们可以看到金融领域的开放幅度和进度已经大幅超出预期，未来随着自贸区、新区的先行先试探索，文化、体育和娱乐业的外资准入制度也有望有所突破。

“压减负面清单，不仅为外资进入我国扩大了空间，而且有利于提升我国产业的国际竞争力。”上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华对《证券日报》记者表示，未来进一步开放的领域主要是第三产业，如金融业已经明确到2021年取消证券业、期货公司、寿险公司的51%外资股权限制，今后在交通运输、信息技术服务、商务服务等产业都会进一步扩大开放。（记者刘萌）

(责编：栗翘楚、庄红韬)