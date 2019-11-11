共建开放共享的世界经济

“把全球共享的机制做实”“谋求包容互惠的发展前景”“让发展成果惠及更多国家和民众”……

习近平主席在第二届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲，彰显了中国与世界共享发展机遇、共创美好未来的决心与担当。接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席的主旨演讲，深刻洞察经济全球化的历史大势，分析世界经济发展面临的共同难题，为推动建设开放型世界经济指明了方向。

创造更美好世界经济的未来

“中国愿与世界一道分享发展红利，展现了中国与世界共享发展机遇、共创美好未来的决心与大国担当。”希腊国际问题学者乔治·佐戈普鲁斯说，经济全球化趋势不可逆转，各国应以更加开放的心态和举措，共同推动建设开放型世界经济。

日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规由认为，在当前贸易保护主义抬头的背景下，习近平主席的主旨演讲再次向世界传递了强烈信号，即中国对外开放的大门只会越开越大。随着中国持续推进更高水平对外开放，人们看到一个更加开放包容的中国，致力于携手各国共同发展、共同构建人类命运共同体。

比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹表示，单边主义、保护主义抬头对全球营商环境和世界经济发展产生严重负面影响。中国致力于推动经济全球化以及国家之间相互尊重、包容开放、协商合作，得到国际社会的普遍认可和赞赏。“世界各国应该携手，共商共建共享，创造更美好世界经济的未来。”

坚定捍卫和推进多边主义

“习近平主席在主旨演讲中表示，中国将积极参与联合国、二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等机制合作，共同推动经济全球化向前发展。对外开放，坚定捍卫和推进多边主义，这体现了中国致力于加强全球贸易和投资的承诺，将使所有国家和民众都从全球繁荣中受益。”巴西巴中工商总会研究员伊莎贝尔·卡瓦略说。

“中国是国际合作的倡导者和多边主义的支持者。进博会凸显了中国在促进经济全球化以及在完善全球治理方面日益重要的作用。”墨西哥普埃布拉功勋自治大学中国问题专家拉克尔·莱昂·德拉罗萨说，通过共建“一带一路”等平台，各国与中国一起为完善全球治理提供新探索，为世界各国发展拓展合作空间。

突尼斯前驻华大使、地中海丝路组织主席穆罕默德·萨哈比·巴斯利表示，与世界共享繁荣，是中国一直致力于实现的目标。习近平主席在主旨演讲中提出共建开放共享的世界经济，是构建人类命运共同体理念的具体实践，也为国际社会战胜潜在危机、实现共同发展指明方向。

努力使全球化让所有人受益

“作为世界经济增长的重要引擎，中国对全球经济增长贡献率多年居世界第一位，中国的发展为世界带来更多机遇。”澳大利亚悉尼大学商学院教授汉斯·杭智科认为，中国以全球眼光关注世界发展，不仅为世界带来了实实在在的好处，也提供了治国理政的成功经验，特别是为新兴市场国家和广大发展中国家可持续发展提供了借鉴。

“进博会的举办有助于落实联合国2030年可持续发展议程。中国通过各种形式帮助最不发达国家参展，实实在在地帮助他们摆脱贫困。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃表示，中国作为全球化的重要推动者，积极分享机遇，努力使全球化让所有人受益。“共建‘一带一路’取得的成果充分证明，‘拉手’就能齐心协力办成事情，解决世界经济发展面临的难题。”

美国卡特中心中国项目主任刘亚伟认为，中国欢迎各国把握新时代中国发展机遇，搭乘中国发展的“快车”“便车”。中国已经成为倡导开放经济的引领者，体现了中国与世界共享市场的格局，为世界树立典范。

“中国秉持包容普惠、共享发展等理念，为推动构建公正、合理、透明的国际经贸规则体系作出巨大贡献。”俄罗斯联邦政府财政金融大学教授尼古拉·科特里亚罗夫表示，各国正从中国持续扩大开放的进程中不断获益，开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化将获得国际社会越来越广泛的支持。

（本报北京、布鲁塞尔、东京、安卡拉、墨西哥城、基辅、堪培拉、约翰内斯堡、曼谷、开罗、里约热内卢、华盛顿、莫斯科11月10日电 记者龚鸣、颜欢、任彦、方莹馨、刘军国、王传宝、刘旭霞、谭武军、刘天亮、李滢嫣、万宇、赵益普、景玥、朱东君、李晓骁、张梦旭、张晓东、屈佩、殷新宇）

《 人民日报 》（ 2019年11月11日 03 版）

(责编：栗翘楚、庄红韬)