从“头回客”到“回头客”（现场评论）

“去年你们也来参展了么？”“去年也来了，不过最开始只是想试试水，展台比较小，展出的工艺品也比较少，但没想到市场反响那么好！今年特意申请了更大的展区，带来了更多的产品！”在第二届中国国际进口博览会品质生活展区，一个捷克水晶玻璃制品的展台被观众围得水泄不通，工作人员忙不迭地向人们介绍这些水晶玻璃工艺品。从首届的“头回客”，到第二届的“回头客”，从初尝红利，到铆足了劲“抢占”更大展位、亮出更多好产品，这样的变化，也从一个侧面彰显着进博会强大的“磁场效应”。

哪里有市场，企业就会到哪里去，这是经济全球化时代再朴素不过的道理。在服务贸易展区，虽然实物展品相对较少，但观众却丝毫不少，参展商也是热情十足。一家旅游公司展台的负责人说道，除了宣介自身、对接中国的采购商，参展本身也是一个市场调研，通过分析采购商和观众的人数、关注点，一方面能进一步了解中国旅游市场到底有多大，另一方面也能改进服务，更加精准满足中国市场的需求。中国市场，世界机遇。越来越多的企业争当“回头客”，正是因为从进博会这个平台，看到了中国广阔而富有活力的市场。

更重要的是，中国市场不仅有量的扩大，更有质的提升。进博会在满足中国老百姓消费升级需求的同时，也为世界各国创造着巨大商机。以新西兰乳品企业纽仕兰为例，在首届进博会之前，纽仕兰每周在中国的销量为3000瓶，进博会后，每周的销量最少3万瓶，最高则达到8万瓶，是原先的26倍。中国消费者对高品质低温鲜奶的大量需求，也让他们在中国市场的业务驶入“快车道”。可以说，进博会不仅是一个产品展示平台，更是参与中国消费市场升级的重要通道。也正因此，在第二届进博会尚未召开之时，第三届进博会的签约企业就已经超过百家。一位参展商甚至感慨，“不来中国，哪有机遇？”

如果说，中国巨大的市场、消费升级的趋势，让“头回客”看到了机遇，那中国持续推进更高水平对外开放的各项举措，则坚定了他们当“回头客”的信心。今年9月，一辆2019新款依维柯汽车抵达上海，成为第二届进博会的首件通关展品，通过ATA单证册方式报关，这辆车的通关手续仅用了短短几分钟。放在更大的视野来看，从不断优化的营商环境，到准入前国民待遇加负面清单管理制度的全面实施，从知识产权保护法律体系的不断完善，到即将实行的外商投资法，中国扩大开放说到做到、一诺千金，一些重要政策制度从无到有、从有到优。中国的行动，既彰显着我们“开放不止步”的坚定决心，也为各国企业分享中国的发展红利提供了制度保障。

迎五洲客，计天下利。中国主动扩大进口，不是权宜之计，而是面向世界、面向未来、促进共同发展的长远考量。“中国市场这么大，欢迎大家都来看看”。相信，有规模巨大、潜力巨大、前景不可限量的广阔市场作为支撑，有持续推进更高水平的对外开放的各项举措作为保障，进博会将办出水平、办出成效、越办越好，中国对外开放之路将越走越稳、越走越宽，世界经济发展也将分享更多的中国红利。

《 人民日报 》（ 2019年11月11日 09 版）

(责编：栗翘楚、庄红韬)