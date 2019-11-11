工信部印发《携号转网服务管理规定》 12月1日正式施行

人民网北京11月11日电 （记者罗知之）今天，工业和信息化部发布了《携号转网服务管理规定》（下称《管理规定》），自2019年12月1日起施行。工信部相关负责人表示，“携号转网”是由基础电信业务经营者提供的一项电信服务，用户可以依据本规定向电信业务经营者提出申请，办理“携号转网”。电信业务经营者应明确服务办理条件和流程并向社会公开，以保障用户在办理“携号转网”过程中规则更加透明，流程更加顺畅。

该负责人指出，《管理规定》是规范企业经营行为的重要指引。“携号转网”服务是一项惠民服务举措。《管理规定》通过明确企业在提供“携号转网”服务过程中的红线，进一步规范企业经营行为，为共同维护有序的市场环境，促进行业健康发展提供有力保障。

同时，《管理规定》也是加强行业监管的重要依据。 管理规定明确指出，电信业务经营者在提供“携号转网”服务过程中，不得存在的9类禁止性行为，为电信监管机构实施监督检查提供重要依据。

据介绍，《管理规定》共15条，主要内容包括：

一是提出“携号转网”服务基本原则和总体要求。电信业务经营者应当遵循方便用户、公平公正、诚实守信、协同配合的原则，建立健全服务体系，落实企业主体责任，为用户提供高质量的“携号转网”服务。

二是明确“携号转网”服务适用的地域范围和号段范围。“携号转网”服务是指在同一本地网范围内，蜂窝移动电话用户变更签约的基础电信业务经营者而用户号码保持不变的一项服务。现阶段该服务不包含物联网用户号码、卫星移动用户号码和移动通信转售用户号码。

三是明确电信管理机构、电信业务经营者和用户的权责关系。电信业务经营者应当为用户提供便捷的“携号转网”服务。电信管理机构对电信业务经营者的“携号转网”服务实施监督检查。用户可以向电信业务经营者申请、办理“携号转网”服务，同时应当配合电信业务经营者开展身份信息一致性验证。

四是规定电信企业九类禁止性行为。电信业务经营者不得有妨碍服务、干扰用户选择、阻挠携转、降低通信服务质量、比较宣传、虚假宣传等违规行为。

五是要求电信企业向用户做好风险告知。明确告知用户办理“携号转网”服务可能面临的风险和损失，并获用户确认。

附：《携号转网服务管理规定》（点击阅读全文）

(责编：罗知之、付长超)