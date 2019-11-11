全国“携号转网”系统上线试运行

人民网北京11月11日电 （付长超）记者今日从工信部获悉，根据“携号转网”全国推广工作进度安排，各电信企业和中国信息通信研究院已完成全国“携号转网”系统建设改造，相关系统已于11月10日起上线试运行。

除已正式提供“携号转网”服务的天津、江西、湖北、海南、云南五省（直辖市）外，全国其他26省、自治区、直辖市电信企业将分阶段、分区域逐步开放“携号转网”服务申请，进一步完善系统功能和改进用户体验，为11月底全国正式提供“携号转网”服务做好准备。

据了解，试运行期间，有意办理“携号转网”的用户可向当地电信企业咨询相关情况。各电信企业应在用户办理前进行系统试运行风险提示。

试运行期间，工业和信息化部将密切跟踪监测运行情况，及时发现问题，督促电信企业不断优化“携号转网”服务水平。

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