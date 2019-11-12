10月广义货币同比增长8.4%

本报北京11月11日电 （记者王观、葛孟超）中国人民银行11日公布的数据显示，在货币供应量方面，10月末，广义货币（M 2 ）同比增长8.4%，增速与上月末持平，比上年同期高0.4个百分点；狭义货币（M 1 ）同比增长3.3%，增速比上月末低0.1个百分点，比上年同期高0.6个百分点。

交通银行首席经济学家连平认为，M 2 增速相对平稳体现了当前货币政策在流动性供给端稳健的调控策略。

在人民币贷款方面，数据显示，10月，人民币贷款增加6613亿元，同比少增357亿元。在社会融资规模方面，数据显示，10月，社会融资规模增量为6189亿元，比上年同期少1185亿元。

《 人民日报 》（ 2019年11月12日 10 版）

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