网红产品，别忽视绿色品质（说道）

建设生态文明，绿色生产、绿色消费必不可少。期待有更多产品因其绿色品质被消费者买成网红产品
又到“双11”。不少人的购物计划中，都少不了几件热门的网红产品：时髦衣服、潮牌鞋子、化妆品，或是小食品。然而，在消费者享受优惠折扣、商家欢庆销量激增的背后，这些产品供应链中存在的相关环境问题也同样值得关注。
不久前，环保组织公众环境研究中心发布的《绿色供应链报告2019》显示，一些网红产品供货商频遭环境处罚，有些甚至可以说劣迹斑斑。比如，一些网红零食销售商，其果脯、坚果、饼干、面包、肉类零食、奶制品等全部品类供货商，几乎均有环境违规记录。不仅如此，在相关方面就此问题与这些品牌沟通后，他们依然不主动披露信息、不回应质询、不积极整改，干脆做起了闭目塞听的鸵鸟。
这几年，电商消费日益普及，消费者用钱袋子托起了不少网红产品、网红店铺、网红品牌。但一些店铺在不断扩张过程中，供应链绿色化管理严重缺位，不良环境绩效厂家通过贴标生产获得巨大收益，却忽视了对环境的影响。
有人说，我买的是大品牌，应该挺环保吧。其实一个企业究竟是不是真环保，不仅要看它自身的环境守法情况，也要观察其生产的全链条。打个比方，即使一家汽车大厂的喷涂车间、总装车间都达到了较高的环保水准，但大至发动机、小到换气格栅甚至螺钉等零配件，其供应商如果有环境劣迹，这家车企的产品就很难称之为绿色。
建设生态文明，绿色生产、绿色消费必不可少。从目前看，在主管部门以及环保组织推动下，绿色供应链管理在国内已经不是新鲜事，但也的确不是简单的事。尤其对一些原材料、零部件来源复杂，供货商繁多的企业，不仅考验其管理水平，更考验社会责任心。
要推进企业的绿色生产，离不开完善的制度约束和强有力的监管。也期待网红店铺不断检视、改善自己的供应链管理，更期待有更多产品因其绿色品质被消费者买成网红产品。
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