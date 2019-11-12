原标题：“1元股”的意义：抱住价格的“元”，守好市场的“一”

编者按：证监会“深改十二条”出炉后，“推动上市公司提升质量”已成为市场建设的重中之重。要寻出一条“明路”，离不开各抒己见花满地，更需要真知灼见独一枝。上证报作为证监会指定的法定信息披露媒体，在市场建设和发展中责无旁贷。为沟通有无、凝聚共识，上证报将开设“沪市公司监管锐评”专栏，聚焦沪市公司监管热点，透析市场纷繁现象的本质，传递新视角、新思维、新声音。栏目将走访监管部门、上市公司和市场机构，共商提升上市公司质量大计，为资本市场改革发展提供讨论基础。专栏拟每周一期，事有大小、论无高低，敬请读者关心指正。

道法自然，抱元守一。“1元股”现象的出现，很好地诠释了资本市场“抱元守一”的道理：举凡各类有效的市场，无不需要抱住价格这个“元”，无不需要守好市场化这个“一”。

上周，沪市两家“1元股”公司分别抛出自救方案，引发广泛关注。上周三晚，*ST华业在股价连续跌破1元的第16个交易日后披露“好消息”，称金宝矿业拟要约收购公司5%的股份，并将参与推进公司破产和解事宜；上周四晚，半年报巨亏155亿元的*ST信威也在股价即将击穿1元“生命线”的当晚，公布将以26亿美元出资设立5G基金。两家公司公告后，交易所立即发函问询。然而，苦苦挣扎的*ST华业还是在“双11”当天跌停，退市已成定局；*ST信威投资计划的合理性和诸多疑点也还有待检验。且不论这些“不死鸟”的后续结局如何，单就如何看待“1元股”本身的意义就值得好好品评。

曾几何时，A股市场中炒新、炒小、炒差风气盛行，各方纷纷呼吁加大退市力度。彼时呼声虽高，实际退市的公司却很少。今年变了样， *ST雏鹰、*ST大控、*ST华信等6公司已确定因股价连续20个交易日低于1元退市，市场已经视为常态、安之若素。目前，两市股价在2元以下公司还有74家，其中更有12家公司股价长期徘徊在1.1元以下。公司股价变化的背后，是市场行情的作用、经营质地的变化，还是市场淘汰机制发挥作用的结果？“1元股”的出现本身，可能就是市场发展中很具有信号意义的现象。

记者系统梳理分析了沪市股价在2元以下的32家公司（以11月8日收盘价计），其中很多都是市场公认的风险公司。32家公司中，20家公司被实施退市风险警示或其他风险警示，大多是常年主业空壳化的公司；9家公司净资产为负，明显资不抵债；20家公司近三年中至少两年扣非后亏损；13家公司因涉嫌违法违规被立案调查；11家公司近三年内因违规被上交所公开谴责及公开认定。归根结底，这些公司股价低迷的背后，是其实际持续经营能力丧失、公司治理积重难返、诸多违规缠身的客观事实，监管机构也多次发出监管函件提示风险。不难看出，这些公司陷入今天的局面，就是投资者用脚投票，对其经营不得法、治理不规范进行市场化筛选的结果。

这样的转变是怎样发生的？其实与资本市场深化改革的“抱元守一”关系密切。去年以来，证监会多次强调要敬畏市场、尊重市场，其根本就是在制度安排上，不给予风险公司超出市场之外的辅助、救助待遇。该救的救，该出清的必须出清，这就是市场化的“一”。其背后蕴藏着一个简单却又没有被很多人说破的道理：价格是市场的“元”，是市场主体行为的指挥棒。价格对了，约束才会起作用；只有约束到位了，价格才会真正指导市场参与主体的行为。价格对了，“好”公司和“坏”公司都能获得符合实际价值的价格，质优价高、质劣价低。越来越多的公司会明白“空头支票”没有用，把精力集中到经营的发展和治理的完善上。为了避免再陷入“1元股”的泥潭，热衷于 “高送转”的公司会三思而后行，忙于炒概念、玩噱头的公司也会因经不起检验而有所收敛。投资者为了避免“踩雷”，在选择投资标的时，会更多关注公司的信息披露，而不再是热衷于击鼓传花的游戏。监管机构也不必夹在中间、左右不是，把该交给市场的交给市场，用价格来引导和约束市场各方，才是颠扑不破的市场规律。

这段时间，新股市场围绕价格之“元”和市场化之“一”，也遇到类似情况。科创板久日新材、昊海生科先后破发；主板渝农商行上市首日即开板，第二天直接跌停；麒盛科技上市第二天开始连续两天跌停，此后连续多日调整。怎么看？一些声音说，破发不好，怪市场、怪供给。然而，这不正说明了市场更加成熟、供给更加通畅，投资者的行为更加理性，在真正用脚投票吗？其实，破与不破，关键在于本身该不该破。如果价格合理，自然不会破；但如果上市公司股价只顾一飞冲天、投资者总要稳赚不赔、中介机构只是做做样子，那么该破还会破。还是那句话，抱住价格的“元”，市场约束才会真正发挥作用；守好市场化的“一”，市场主体才能真正各司其职、各尽其责，自主决策、自担风险。

“凡有血气者，莫不含元一以为质。”实际上，无论是1元股还是新股破发，都意味着资本市场的价格机制正在逐步发挥其早该发挥的作用。价格之“元”和市场之“一”的重新归位，正是市场需要充盈的血气和精神，无需过度焦虑。就像道路交通的指示灯一样，不同公司不同价格自然代表了不同的意义，只需一等、二看、三通过，按规则行事即可。尊重市场、尊重规则、尊重专业，只要价格对了，市场各方就应当在价格信号的指示下按规矩办。市场参与者要尊重规律，没必要觉得股价上涨就是好、股价下跌就是差。监管者也要坚持对市场原理的把握，坚持对市场价格机制的信心，保持定力，为市场的深化改革和制度创新打下基础。总之一句话，只要价格搞对了，就能守得云开见月明，资本市场的发展就会走上更加健康、更加宽广的道路。

(责编：任妍、付长超)