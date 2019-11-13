人民网>>财经

进博会释放巨大的溢出效应（生活漫步）

杜海涛

2019年11月13日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　进博会释放出巨大的溢出效应，不仅为海内外客商创造机遇，也为消费者带来实实在在的获得感

　　

　　第二届中国国际进口博览会累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%；230多家企业已经签约报名第三届进博会企业展。进博会的吸引力和国际影响力持续提升。

　　“中国市场这么大，欢迎大家都来看看。”开放的大门让世界各国看到中国市场蕴含的巨大机遇。中国消费需求正从注重数量增长向追求品质生活加速转变，新消费趋势、新消费领域涌现，消费升级为经济增长带来澎湃动能。魔术吸油烟机、能写诗绘画的人工智能设备、会飞的汽车等全球“黑科技”产品在进博会上让消费者耳目一新；一个个屡创新高的合同成交额，向全世界展示了中国市场的巨大活力。

　　从“卖全球”到“买全球”，进博会成为满足我国居民旺盛消费需求的窗口。盛会落幕，我们更应当思考和关注：如何放大进博会溢出效应，进一步扩大引进优质产品，促进国内产业结构升级，增加优质商品和服务供给，推动经济高质量发展，满足多样化、个性化消费新需求。

　　顺应消费升级需求，应继续放宽市场准入，让更多的优质服务进入国内市场，增加消费选择，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

　　进博会上，各国参展商竞相推出优质商品。一些蕴含新技术、引领生活品质潮流的高端化、个性化商品签约火爆。中国市场的消费潜力与活力，让众多外商大开眼界，直呼“没想到”，迫不及待地要参加明年的进博会。相关部门应进一步优化营商环境，降低准入门槛，继续扩大高品质消费品和服务的进口。

　　顺应消费升级需求，应坚持创新驱动，加快提升供给质量，在与国外企业同台竞技中提升产品质量，增加服务内容，逐步培育形成更多新技术、新产业、新业态、新模式，满足不同群体多样化需求，充分释放消费市场潜能。

　　举办进博会、扩大进口，不只是满足近期消费需求，更重要的是推动国内产业转型升级。当前，中国经济已开始从高速增长转向高质量发展阶段，通过扩大优质商品和服务的进口、引进先进产品，可以促进国内企业公平竞争，倒逼或者助推中国企业提升创新发展能力，促进国内产业的升级换代，从而进一步提升“中国制造”的国际影响力和国际竞争力，实现“中国创造”。这正是消费者乐意看到的，也是中国开放市场的本质诉求。

　　一个正从“世界工厂”到“全球市场”转型的中国，不仅给中国经济增长带来深厚动力，更成为全球经济发展的新动能。进博会释放出巨大的溢出效应，在为海内外客商创造机遇的同时，也将为消费者带来实实在在的获得感。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月13日 19 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved