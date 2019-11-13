进博会释放巨大的溢出效应（生活漫步）

进博会释放出巨大的溢出效应，不仅为海内外客商创造机遇，也为消费者带来实实在在的获得感
第二届中国国际进口博览会累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%；230多家企业已经签约报名第三届进博会企业展。进博会的吸引力和国际影响力持续提升。
“中国市场这么大，欢迎大家都来看看。”开放的大门让世界各国看到中国市场蕴含的巨大机遇。中国消费需求正从注重数量增长向追求品质生活加速转变，新消费趋势、新消费领域涌现，消费升级为经济增长带来澎湃动能。魔术吸油烟机、能写诗绘画的人工智能设备、会飞的汽车等全球“黑科技”产品在进博会上让消费者耳目一新；一个个屡创新高的合同成交额，向全世界展示了中国市场的巨大活力。
从“卖全球”到“买全球”，进博会成为满足我国居民旺盛消费需求的窗口。盛会落幕，我们更应当思考和关注：如何放大进博会溢出效应，进一步扩大引进优质产品，促进国内产业结构升级，增加优质商品和服务供给，推动经济高质量发展，满足多样化、个性化消费新需求。
顺应消费升级需求，应继续放宽市场准入，让更多的优质服务进入国内市场，增加消费选择，不断满足人民日益增长的美好生活需要。
进博会上，各国参展商竞相推出优质商品。一些蕴含新技术、引领生活品质潮流的高端化、个性化商品签约火爆。中国市场的消费潜力与活力，让众多外商大开眼界，直呼“没想到”，迫不及待地要参加明年的进博会。相关部门应进一步优化营商环境，降低准入门槛，继续扩大高品质消费品和服务的进口。
顺应消费升级需求，应坚持创新驱动，加快提升供给质量，在与国外企业同台竞技中提升产品质量，增加服务内容，逐步培育形成更多新技术、新产业、新业态、新模式，满足不同群体多样化需求，充分释放消费市场潜能。
举办进博会、扩大进口，不只是满足近期消费需求，更重要的是推动国内产业转型升级。当前，中国经济已开始从高速增长转向高质量发展阶段，通过扩大优质商品和服务的进口、引进先进产品，可以促进国内企业公平竞争，倒逼或者助推中国企业提升创新发展能力，促进国内产业的升级换代，从而进一步提升“中国制造”的国际影响力和国际竞争力，实现“中国创造”。这正是消费者乐意看到的，也是中国开放市场的本质诉求。
一个正从“世界工厂”到“全球市场”转型的中国，不仅给中国经济增长带来深厚动力，更成为全球经济发展的新动能。进博会释放出巨大的溢出效应，在为海内外客商创造机遇的同时，也将为消费者带来实实在在的获得感。
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