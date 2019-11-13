开放创新，引领世界经济持续发展（评论员观察）

只有敢于创新、勇于变革，才能突破世界经济增长和发展的瓶颈，也才能加快新旧增长动力转换

能开也能飞的汽车，全球最细、最短的胰岛素注射针头，会进行垃圾分类的机器人……第二届中国国际进口博览会上，一个个科技感十足、未来感满满的产品，让人大开眼界。这些产品，既丰富了人们对美好生活的想象，也展现着开放创新对于世界经济增长的重要意义。

在第二届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲中，习近平主席着眼于做大全球市场的蛋糕、做实全球共享的机制、做活全球合作的方式，明确提出“共建开放创新的世界经济”。这一倡议，既治标以求经济增长，又治本以谋长远发展，为世界经济把准了脉，开对了方，赢得国际社会广泛赞同。

当前，世界经济再次来到十字路口。一方面，传统增长引擎对经济的拉动作用减弱，加之逆全球化、保护主义等思潮抬头，导致全球增长动能不足，世界经济已经进入新旧动能转换期。另一方面，新一轮科技革命和产业变革正处在实现重大突破的历史关口，以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术日新月异，催生互联网+、分享经济、3D打印、智能制造等新业态、新模式，深刻改变着人类的思维、生产、生活、学习方式，展示着世界经济发展的广阔前景。一边是增长动能不足，下行压力加大，一边又是时代浪潮奔腾而至，巨大商机、巨大潜力、巨大需求正在被创造。能否把握历史性机遇，加快新旧增长动力转换，考验着各国的智慧和勇气。

创新是从根本上打开增长之锁的钥匙，是引领发展的第一动力。与以往历次工业革命相比，第四次工业革命是以指数级速度展开。潮流来了，跟不上就会落后，就会被淘汰，如果不应变、不求变，将错失发展机遇，甚至错过整个时代。总结历史经验就会发现，体制机制变革释放出的活力和创造力，科技进步造就的新产业和新产品，是历次危机后世界经济走出困境、实现复苏的根本。只有敢于创新、勇于变革，才能突破世界经济增长和发展的瓶颈，也才能加快新旧增长动力转换，共同创造新的有效和可持续的全球需求，引领世界经济发展方向。正如习近平主席强调的：“创新发展是引领世界经济持续发展的必然选择。”

在经济全球化的时代，科技创新更需要加强国家之间的协同、联动。只有深化国际创新交流合作，超越疆域局限和人为藩篱，才能集全球之智，克共性难题，更好应对各自和共同的发展挑战。习近平主席指出：“各国应该加强创新合作，推动科技同经济深度融合，加强创新成果共享，努力打破制约知识、技术、人才等创新要素流动的壁垒，支持企业自主开展技术交流合作，让创新源泉充分涌流”。尤其要看到，设立知识产权制度的目的是保护和激励创新，而不是形成知识垄断，更不是人为制造科技霸权。为了更好运用知识的创造以造福人类，我们应该共同加强知识产权保护，而不是搞知识封锁，制造甚至扩大科技鸿沟。

经济学研究表明，从长期来看，技术进步是经济持续增长的源泉。从全球多国科研人员合作的“事件视界望远镜”项目捕获到黑洞的首张照片，到中非联合研究中心成为发展现代农业的重要科技平台，再到中国工程科技突破了“一带一路”沿线基础设施项目的众多技术难题、助推当地经济发展……一个个科技成果，无不表明科技创新需要开放合作。坚持开放创新，促进各国开放合作，共享创新发展成果，这是世界各国人民的共同心愿，也是引领世界经济持续发展的必由之路。

《 人民日报 》（ 2019年11月13日 09 版）

(责编：杨曦、庄红韬)