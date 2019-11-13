企业“抱团” 实业更暖（观象台）

“抱团”不仅仅是你买我卖的简单生意，也不是迁就一时之需的权宜之计，而是得着眼长远，从根本上提升产业链的紧密程度和整体实力

“今年外部不确定性加大，以前看不上国产产品的客户也放下架子，给了我们机会。咱们也争气，凭借过硬本领打开了市场！”说起今年来的经营状况，北京一家电子面板企业的负责人很高兴。

近年来，国际贸易持续低迷，逆全球化趋势抬头，一些原本采购顺畅的海外技术产品可能不好买或买不到了。对于这种挑战，中国企业虽不愿遇到，但也不必惧怕，因为危机中往往蕴藏着机遇。

经过几十年全球化的洗礼，不少行业地位高的国内大企业，往往会推行国际采购。以往，若这些产品处于中国制造的薄弱环节、短板领域，即便有国产新技术、新产品亮相，一些大企业也不太轻易采购，有时甚至“不屑一顾”。为此，产业链上下游配套厂商没少呼吁“多给机会”“鼓励试错”，但收效不大。如今，外部不确定性增强，反倒强化了中国大企业的风险意识，切实体会到实现进口替代、维护供应链安全的重要性，也就在客观上推动了中国企业告别“单打独斗”、走向“抱团取暖”。

“抱团”，一定程度上是外部压力所致，但真正“抱紧”“抱实”“抱到位”，却考验着中国企业的智慧与策略。“抱团”不仅仅是你买我卖的简单生意，也不是迁就一时之需的权宜之计，而是得着眼长远，从根本上提升产业链的紧密程度和整体实力。当下游企业发现我国在哪种原材料、零部件上有欠缺和不足时，不妨抱着试一试的心态，“矮子里挑大个”，选择一两家实力更强、前景更好的本土企业作为合作伙伴，或开展技术上的联合攻关，或通过投资把利益关系绑得更紧、实现共同成长。假以时日，你的水平也提高了，我的成本也更低了，供应链的保障性更强了，何乐而不为？

当然，“抱团”也必须注意避免两个误区——

“抱团”与开放不仅不矛盾，还要齐头并进。中国企业之间“抱团”，绝不是搞“小圈子”，不是画地为牢，不是远离乃至拒绝与外界的沟通合作。世界是开放的，技术是流淌的，要真正提升中国制造的水平，必须进一步扩大开放，更加积极主动地嵌入全球产业链、价值链，一如既往地汲取世界其他国家企业的先进技术和成熟经验。内联外通都加强了，企业的活力、实业的实力才能更强。

“抱团”也不是搞“拉郎配”，让大企业做“慈善家”。如果大企业只是一味热心而放低了对配套厂商的要求，最后结果就有可能是不欢而散。如果配套企业只想凭借“供应链安全”作为竞争优势，而不在产品的质量、精度、稳定性上下功夫，那么合作也迟早会因市场规律而终结。只有在坚守底线的基础上加强合作，企业才能抱得更牢靠、长久。

兄弟同心，其利断金。面对经济下行压力加大、外部环境严峻复杂的形势，中国企业应当同舟共济、抱团取暖，创造实业更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2019年11月13日 18 版）

(责编：杨曦、庄红韬)