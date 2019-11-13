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海归求职 风物长宜放眼量（海归微观）

孙亚慧

2019年11月13日08:24  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　图片来源：百度

　　每年到了求职季，有关海归薪酬的话题总会引发不少关注和热议，聚焦点不外乎求职难度、薪水、就业地点选择等等。近年来，关于留学生回国就业的薪酬是否达到预期的讨论不绝于耳，这也引发了有关海归就业话题的深层思考——如果回国后的薪酬、待遇未达预期，留学便不值得了吗？

　　毫无疑问，答案是否定的。

　　对于绝大多数海归来说，留学带给自身的影响深远而立体。笔者曾与不少海归进行过较深层次的交流，他们中的不少人表示，海外读书期间培养的思维习惯和文化烙印，甚至在今后就业、创业的若干年中还在持续影响着自己，从思维方式到行事作风。

　　留学的收获绝不是简单的数学计算就能得出结论的，也不是用留学费用与回国薪水对比而得出的单纯数字。对留学生个人而言，在他乡独自求学的这段时光，是拓宽视野、培养多元思维、提升跨文化交流素养、养成独立解决问题能力的理想契机，甚至能在一定程度上更为全面地提升其心智水平。

　　一段宝贵人生经历的价值，原本也不可能、更不应该只通过金钱来衡量。“牢骚太盛防肠断，风物长宜放眼量。”着眼于个人成长的角度，毕业后第一份工作的薪水其实没那么重要，业务能力的锤炼、用人单位是否能为求职者提供长期发展机会和良好的人才培养机制，这些才更值得海归关注。

　　在笔者看来，原本也不需要对海归就业时的薪酬水平给予有别于国内毕业生的“特别关注”。这个问题之所以有时会引发公众讨论，归根到底还是直接“简单粗暴”地将“海归”与“高薪酬”“高水平”画了等号。然而，随着留学人数增加、“回国潮”涌动，越来越多的留学生汇入国内“求职大军”，就业时仅凭一纸留学文凭再难直接拥有“光环”。大批学有所成的海归能迅速在国内工作环境中找到自己的职业定位、拥有广阔发展前景，而少数那些虚度了留学时光、仅为“镀金”的学生，回国后难寻理想工作、个人能力受到质疑也并不令人意外。

　　话说回来，无论国内国外、无论哪种学习场景，学生“付出多少、收获多少”的道理是一样的，这才是影响今后就业和职业发展的核心。在国内用人市场不断回归理性的大背景下，求职者必须脚踏实地地锤炼工作本领，提升个人能力，才能最大化地实现个人价值，这个过程没有捷径可走。海归亦不例外。

(责编：杨曦、庄红韬)
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