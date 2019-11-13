推动长江经济带高质量发展取得更大成效

中共中央政治局常委、国务院副总理、推动长江经济带发展领导小组组长韩正12日在安徽马鞍山市主持召开长江经济带生态环境突出问题整改现场会暨推动长江经济带发展领导小组全体会议，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记有关重要讲话和指示精神，总结长江经济带生态环境突出问题整改情况，研究部署下一阶段工作。

为贯彻落实习近平总书记关于共抓大保护、不搞大开发的重要指示精神，持续深入推进长江生态环境保护工作，韩正会前要求生态环境部与中央广播电视总台再次组成联合调查组，历时近8个月、深入长江经济带11省市、行程约14万公里，进行暗查暗访和明查核实，进一步查问题、找病根、寻病源，编辑形成2019年长江经济带生态环境警示片。会上播放了警示片，长江经济带11省市和有关部门负责同志就警示片反映的问题作了发言。

韩正指出，长江经济带生态环境突出问题整改工作取得了明显成效，但长江生态环境形势依然严峻，长江经济带高质量发展任重道远，一些地方对高质量发展认识不到位、自觉性不够，推动高质量发展的能力也有待提高。要牢牢把握推动高质量发展的要求，坚持走生态优先、绿色发展之路，推动长江经济带共抓大保护取得新进展。（据新华社合肥11月12日电 记者赵超）

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