保持经济运行在合理区间

11月12日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，就当前经济形势、下一步经济工作听取意见建议。

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席。

会上，蔡昉、刘俏、陆挺等专家和美的集团、温氏食品、安馨养老产业公司等企业负责人发了言。大家反映，今年外部风险挑战大、内部困难多，但国家减税降费、促进就业、优化营商环境等政策发挥了重要作用，经济运行总体平稳，新动能和民生领域有不少新亮点。大家还提出了相关政策建议。

李克强说，今年以来，全国上下在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，努力攻坚克难，依靠改革开放和精准调控，经济运行保持在合理区间，城镇新增就业提前实现全年目标，中国这么大的经济体在高基数上中高速平稳增长，本身就是进，成绩来之不易。但当前外部环境更趋复杂严峻，国内经济下行压力加大、猪肉等一些产品价格上涨较快、企业经营困难增多等矛盾交织。必须增强忧患意识、实干精神。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力办好自己的事，坚持稳中求进，把发展作为解决一切问题的基础和关键，精准施策，奋发实干，扎实做好“六稳”工作，确保完成今年经济社会发展主要目标任务，为下一步发展打好基础。

李克强指出，要保持宏观政策稳定，更有效运用好宏观政策逆周期调节工具。完善财政、货币、就业、区域等政策，适时适度调控，完善政策协同、传导和落实机制，增强有效性和可持续性。加强对实体经济特别是小微、民营企业支持，提振市场信心。优化地方政府专项债使用，带动社会资金更多投向补短板、惠民生等领域，扩大有效投资，增强发展内生动力。完善就业优先政策体系，继续做好支持企业稳岗、拓展就业空间等工作，强化重点群体就业服务，保持就业大局稳定。

李克强说，要坚持推进改革开放，更大激发市场活力和社会创造力。按照全面实施《优化营商环境条例》的要求，推动“放管服”改革取得更大突破，破除企业投资兴业的隐性门槛。推进高水平对外开放，支持企业抓住我国开放举措不断出台和《区域全面经济伙伴关系协定》达成共识的契机，积极参与国际竞争合作。强化科技创新，持续开展双创和互联网+，提升新动能对经济的支撑力，加快制造业升级，促进高质量发展。

李克强说，要更好保障和改善民生。完善机制和政策，积极吸引社会力量参与，聚焦群众需要深挖市场潜力，大力发展养老、托幼等服务，推进老旧小区改造。适应消费升级需求，打通制约消费潜力释放的堵点。多措并举稳定农业生产，加快恢复生猪生产，取消不合理禁限养规定，多策并举确保市场供应，抑制部分产品价格过快上涨势头。保障好困难群众基本生活。

胡春华、刘鹤、王勇、肖捷参加座谈会。

（新华社北京11月12日电）

(责编：杨曦、庄红韬)