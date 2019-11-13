前10月中国外贸发展稳中提质 进出口总额同比增长2.4%

新华社北京11月12日电 （记者陈炜伟）商务部外贸司负责人12日介绍，1至10月，中国进出口总额同比增长2.4%，其中出口增长4.9%，进口微降0.4%。1至10月，外贸发展稳中提质。从国际比较看，根据WTO最新数据，前8个月，中国进出口增速高于全球主要经济体平均增速。

数据显示外贸结构持续优化。从国际市场布局看，与“一带一路”沿线国家进出口增长9.4%，占比较2013年提升4.1个百分点至29.1%。从国内区域布局看，中西部地区出口增长13.8%，高于整体出口8.9个百分点，占比较去年同期提高1.4个百分点至18.1%。从商品结构看，机电产品出口占比达58.3%。其中，集成电路、光伏、挖掘机、医疗器械等高质量、高技术、高附加值产品出口保持快速增长。

商务部外贸司负责人表示，当前，新一轮改革开放为外贸发展注入新活力，第二届中国国际进口博览会成功举办，简政放权深入推进，政策红利逐步释放，营商环境持续改善，企业政策获得感增强。问卷调查显示，70%以上的企业对稳外贸政策落实情况总体满意。下一步，商务部将下更大力气稳预期稳信心稳企业，促进贸易高质量发展。

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