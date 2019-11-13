前10月中国外贸发展稳中提质 进出口总额同比增长2.4%

新华社北京11月12日电 （记者陈炜伟）商务部外贸司负责人12日介绍，1至10月，中国进出口总额同比增长2.4%，其中出口增长4.9%，进口微降0.4%。1至10月，外贸发展稳中提质。从国际比较看，根据WTO最新数据，前8个月，中国进出口增速高于全球主要经济体平均增速。
数据显示外贸结构持续优化。从国际市场布局看，与“一带一路”沿线国家进出口增长9.4%，占比较2013年提升4.1个百分点至29.1%。从国内区域布局看，中西部地区出口增长13.8%，高于整体出口8.9个百分点，占比较去年同期提高1.4个百分点至18.1%。从商品结构看，机电产品出口占比达58.3%。其中，集成电路、光伏、挖掘机、医疗器械等高质量、高技术、高附加值产品出口保持快速增长。
商务部外贸司负责人表示，当前，新一轮改革开放为外贸发展注入新活力，第二届中国国际进口博览会成功举办，简政放权深入推进，政策红利逐步释放，营商环境持续改善，企业政策获得感增强。问卷调查显示，70%以上的企业对稳外贸政策落实情况总体满意。下一步，商务部将下更大力气稳预期稳信心稳企业，促进贸易高质量发展。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】