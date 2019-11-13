原标题：基建投资加码力保四季度稳增长

近期，无论是从国家发改委核准批复的项目来看，还是从地方密集启动开工的项目看，长周期、特大项目明显增多，交通基建项目占据大头，投资额达数千亿。

与此同时，冲刺四季度稳投资目标，新一轮的中央地方对重大投资项目的摸底调研也正在紧锣密鼓推进。业内专家指出，近段时间，中央到部委到地方，都对稳增长频频发声，并对重大项目展开密集调研，稳投资的重要性更加凸显。在此背景下，重大投资项目的启动将为稳投资提供助力，提振作用将逐步显现。

11月8日上午，河南平顶山市中国尼龙城铁路专用线一期工程开工动员会举行，这是近期多个铁路专用线项目开工的一个缩影。

国家发改委政策研究室主任、新闻发言人袁达此前表示，为进一步摸清港口、企业和物流园区对铁路专用线建设需求，国家发改委会同国铁集团等有关方面进行了全国性的调查，相关地方、企业上报了一批铁路专用线项目。根据项目运量可观、效益较好、前期工作推进较快的原则，梳理提出了2019至2020年拟推动实施的一批铁路专用线项目，总投资约1200亿元，项目建设资金以企业投资为主。

与此同时，一批以交通基建为主的重大项目也进入密集核准期。11月7日，云南省交通运输厅公布了渝昆高铁项目环评报告，同天，贵阳市轨道交通S1线一期工程项目也开工建设。几天前的11月1日，国家发改委基础设施发展司副司长郑剑带队前往四川调研成都至西宁高铁项目，该项目总投资815.95亿元，力争2020年开工建设。

截至今年10月，发改委批复的交通基础设施项目总额在11272亿元，其中，城市轨道交通占比最高，为49.12%。尤其是今年下半年以来，发改委一共批复了几十个基建项目，包括18条铁路项目及多个城市的地铁项目，涉及投资近5000亿元。

今年政府工作报告提出，紧扣国家发展战略，加快实施一批重点项目。包括完成铁路投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元，加快川藏铁路规划建设，加大城际交通、物流、民用和通用航空等基础设施投资力度。今年前三季度，交通固定资产投资完成22918亿元。其中，铁路固定资产投资额为5545.6亿元，完成度为69%，业内指出，这意味着最后一个季度需要完成前三季度50%的任务，投资加速不言而喻。

值得关注的是，交通强国建设试点的推进也成为交通基建提速的“助推器”。近期，深圳市、河北雄安新区、贵州等第一批13个区域交通强国建设试点加速推进，重大工程项目成为重要抓手。贵州省省长、省推进交通强国建设工作领导小组组长谌贻琴表示，着力补齐交通领域短板，加快推进高速铁路、高速公路、民航、水运、县乡公路提级改造，以及西部陆海新通道贵州段等路网重点项目建设。

冲刺四季度稳投资目标，新一轮的中央地方对重大投资项目的摸底调研也正在紧锣密鼓推进。从近期多省份召开的经济形势座谈会来看，“稳投资”成为各地应对经济下行压力、冲刺四季度经济的重要选项，不少地方正在积极部署稳定工业增长、促进有效投资、抓好项目建设，全力以赴完成全年预期目标任务。

例如，为推动落实全省重大项目百日攻坚行动，过去的一周里，江西省发改委分多路赴地方开展重大项目建设情况调研。并且，举办全省发改系统投资工作业务培训，就近期全省发改系统做好重大项目储备、2020年大中型项目编报、百日攻坚行动等工作进行了具体部署。

陕西省发改委党组书记、主任张晓光也赴西安市调研督导稳增长工作，强调抓好重点项目建设。以迎“十四运”为抓手，着力推进“三中心”、老旧小区改造、地铁等重点项目建设，扩大有效投资，形成更多实物工作量。

中国银行国际金融研究所研究员范若滢对《经济参考报》记者表示，重大项目的密集开工，有利于支撑基础设施投资的增长。一方面，有利于推进项目加快实施，带动基建投资的增长；另一方面，彰显了“稳投资”的决心，有利于增强社会资本的信心。她表示，考虑到政府加大财政支持力度，专项债加大发力并形成实物量，明年部分新增专项债额度将提前发行。预计四季度基建投资将持续回暖，成为“稳投资”的主要拉动力。

国泰君安分析师李少君认为，逆周期调节政策在四季度有望加码。基础设施建设数据现拐点，将成“稳经济”基石，基建投资已进入补短板，重效用阶段。其中，项目储备叠加政策引导，驱动交通运输成基础设施建设中最大看点。

(责编：杨曦、庄红韬)