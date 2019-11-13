原标题：商务部：前10月外贸发展稳中提质

12日，商务部网站消息显示，当前新一轮改革开放为外贸发展注入新活力，政策红利逐步释放，营商环境持续改善，企业政策获得感增强。问卷调查显示，70%以上的企业对稳外贸政策落实情况总体满意。

商务部外贸司负责人表示，商务部大力推动国际市场布局、国内区域布局、商品结构、经营主体和贸易方式等“五个优化”，持续推进外贸转型升级基地、国际营销网络和贸易促进平台等“三项建设”，积极推进贸易高质量发展，各项工作取得积极成效，1至10月外贸发展稳中提质。

首先，规模保持稳定。1至10月，我国进出口总额25.63万亿元，增长2.4%。从国际比较看，根据WTO最新数据，前8个月，我进出口增速高于全球主要经济体平均增速。

其次，结构持续优化。国际市场布局优化，与“一带一路”沿线国家进出口增长9.4%，占比较2013年提升4.1个百分点至29.1%。国内区域布局优化，中西部地区出口增长13.8%，高于整体出口8.9个百分点，占比较去年同期提高1.4个百分点至18.1%。商品结构不断优化，机电产品出口占比达58.3%。

另外，动力转换加快。深入培育贸易新业态新模式，扎实推进跨境电商综合试验区和市场采购贸易试点建设，出台完善税收等领域相关扶持政策，跨境电商、市场采购等贸易新业态新模式蓬勃发展，增速高于全国平均水平。

(责编：杨曦、庄红韬)