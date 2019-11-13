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北京国际公益广告大会在京开幕

2019年11月13日23:05  来源：中国经济网
 
原标题：北京国际公益广告大会在京开幕 头条寻人公益短片入选一类扶持项目

　　11月11日，以“牵手公益 共筑美好家园”为主题的北京国际公益广告大会在国家会议中心开幕。当晚，主办方为公益广告优秀作品、北京国际公益广告大会文案创意征集大赛优秀作品颁奖。其中，由今日头条报送的头条寻人公益短片《早一分钟 多一份可能》入选2018年度广播电视公益广告扶持项目名单（电视作品类）一类。

　　短片《早一分钟 多一份可能》由真实故事改编而成，讲述了一位患有严重阿尔茨海默病的老人走失后，头条寻人将其走失信息推送到老人走失地周边，老人最终在警方和好心人帮助下与家人团聚。

　　短片主人公原型是头条寻人找回的第4361位走失者汤利柏。这位居住在广州的80岁老人，年轻时曾是中国第二代战斗机飞行员，年迈后患上严重的阿尔茨海默病，逐渐失去记忆，但会对任何穿制服的人敬军礼。2018年1月7日上午，他独自出门后走失，亲朋好友遍寻未果。直到2018年1月8日上午，头条寻人向老人走失地推送寻人信息后，老人最终在头条寻人和热心民警的帮助下回家。

　　全国每天都有人走失。公开数据显示，每年全国走失老人约50万，平均每天约1370名老人走失。公益短片《早一分钟 多一份可能》旨在呼吁人们关注身边的走失者。对走失者来说，早一分钟，便多一份可能。

　　据了解，头条寻人是今日头条于2016年2月发起的公益寻人项目。字节跳动公益总监、头条寻人项目负责人曾华介绍，基于今日头条庞大的用户量，头条寻人根据走失人员的走失位置，回溯其有可能出现的地点，精确地将走失信息推送给该位置附近的今日头条用户。“每一位打开定位和弹窗功能的用户，都有可能参与到寻人的公益行动中，帮助失散家庭团圆。”

　　在寻找普通走失者的基础上，头条寻人已经陆续发起“两岸寻亲”、“寻找烈士后人”、“无名患者寻亲”、“找到你”等多元化寻人项目。截至2019年11月10日，头条寻人已经帮助11644个家庭团圆。

　　当天上午，在主题演讲环节，字节跳动副总裁张羽以《公益传播，让我们一起行动》为题分享了字节跳动的公益理念。他说，字节跳动是一家平台型科技公司，大平台理应承担更大的社会责任。“充分利用互联网平台调动用户积极性，参与公益传播，参与社会创新，为公益注入互联网的力量，是字节跳动一直在做的事情。”张羽说。

　　据介绍，北京国际公益广告大会为期三天，将陆续举办优秀公益广告作品展示展映、系列主题研讨会、感恩盛典等活动。大会由国家广播电视总局、北京市人民政府指导，北京市委宣传部、北京广播电视局主办。

(责编：冯粒、曹昆)
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